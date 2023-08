Un estadounidense robado cuando nació encuentra a su madre en Chile

María Angélica González y su hijo fueron víctimas del tráfico de niños durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora, gracias a la ONG Nos Buscamos, Jimmy descubrió que su adopción en Estados Unidos fue falsificada y que su familia biológica siempre le ha estado esperando.

¿Cómo abrazas a alguien de forma que compense 42 años de abrazos?", esta es la pregunta que se hace Jimmy Lippert Thyden, quien ha viajado desde Estados Unidos a Chile para ver por primera vez a su madre biológica.

"Ella dice, Mijo no tienes idea de los océanos que he llorado por ti. Cuántas noches me he desvelado rezando para que Dios me dejara vivir lo suficiente para saber qué te pasó", dice entre lágrimas Jimmy.

“Nos buscamos” descubrió que Jimmy nació en un hospital de Santiago y que a su madre le dijeron que había muerto y que se habían desecho de su cuerpo. Gracias a una prueba de ADN, Jimmy no solo confirmó que era 100% chileno, sino que pudo ponerse en contacto con su primo hermano y, justo después, con su madre biológica.

Constanza del Rio, fundadora de Nos buscamos, explica que ya han organizado más de 450 reuniones entre adoptados y sus familias biológicas en los últimos 9 años, una problemática que afectó sobretodo a las familias pobres.

"Simple y llanamente robaban niños y los vendían. No era para salvarlos de la pobreza o evitar que se murieran de hambre o lo que fuera. Esa era la película que presentaban. Pero la verdadera historia era que... estos niños eran robados a familias pobres, mujeres pobres que no sabían. No sabían cómo defenderse", explica Del Río.

Aunque Jimmy logró reunirse con su familia biológica, reconoce que la reunificación puede ser dificil. Jimmy confiesa que es necesario algún tipo de mecanismo que ayude económicamente a las familias a visitar su país de origen.