EURONEWS HOY | Las noticias del martes 29 de agosto de 2023

La polémica en torno a Luis Rubiales, el suspendido director de la real federación española de futbol, sigue ocupando titulares dentro y fuera del país. Desde el New Tork Times hasta The Guardian, pasando por la BBC y la CNN, los medios internacionales se han hecho eco del beso no consentido y de su negativa a dimitir. Tras un debate de 5 horas, el presidente interino de la Federación junto con los 18 barones regionales, han solicitado de forma unánime la dimisión de Rubiales.

Una noticia que responde al clamor en las calles. Según los organizadores de la manifestación, unas 5000 personas protestaron en Callao, Madrid, para demostrar su apoyo a la futbolista Jennifer Hermoso y dejar claro que la sociedad español tiene tolerancia 0 ante el abuso contra las mujeres.

En Japón, un fallo informático paraliza las 14 plantas del fabricante de vehículos Toyota. Las autoridades han dejado claro que no se trata de un ciberataque pero todavía se desconocen las causas.

En el informativo de hoy también les hablamos del presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien ha informado de que no asistirá al funeral del fallecido líder del grupo mercenario Wagner; así como de la ratificación de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala y la suspensión de su partido, o de cómo los coches autónomos han conquistado las calles de San Francisco.

Les dejamos con el No Comment del día, el líder norcoreano, Kim Jong Un, vuelve a aparecer con su hija en público, esta vez durante la visita del cuartel general de su Armada.

