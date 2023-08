Por Kristina Jovanovski

Europa impulsa el tren con el precio como gran reto

La afición de Erik Stiegemann por los trenes empezó de joven, cuando trabajaba en esta tienda de maquetas de Berlín. Ahora, como ingeniero ferroviario, elige los trenes que van a recorrer el continente.

PUBLICIDAD

"Un asiento de avión no es tan cómodo y no tienes el espacio para las piernas que sí tienes en un tren de primera clase, desde luego. Me gustan los paisajes. Es más relajado", defiende.

No es el único que piensa así. Una ONG alemana que promueve los viajes en tren afirma que en los últimos años se ha producido un gran aumento de la demanda. Los trenes nocturnos se reservan al completo mucho antes de lo previsto.

Las compañías y operadores ferroviarios nacionales están añadiendo nuevas rutas para este año y el próximo, con más viajes directos que conectan Alemania con ciudades de toda Europa.

La compañía alemana Deutsch Bahn afirma que este año se ha batido el récord de ventas en el transporte de larga distancia.

Una de las nuevas rutas más esperadas es la de París a Berlín. Pero eso no significa que todo el mundo vaya a subirse a bordo. Un estudio de Greenpeace comparó los precios de los billetes de tren y avión en determinadas rutas y descubrió que volar era más barato más del 50% de las veces.

La UE quiere duplicar el uso del tren de alta velocidad de aquí a 2030. El analista de viajes Bernhard Knierim afirma que el número de pasajeros puede aumentar masivamente. Pero las compañías aéreas se benefician de exenciones fiscales.

"Hay que subvencionar el modo de transporte que se quiere aumentar, no el que se quiere reducir. No hay igualdad de condiciones para que los distintos modos de transporte puedan competir entre sí. Y esta es la razón por la que el transporte aéreo es tan barato en estos momentos", explica.

El precio es un obstáculo incluso para Erik, a pesar de su preferencia por los trenes. "Es tan eficiente energéticamente comparado con volar y también es, por supuesto, una motivación. Por otra parte, es tan caro que desgraciadamente no puedo prescindir por completo del avión", lamenta Stiegemann.