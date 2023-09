Por Euronews

Maksim Kuzminov ha dicho ante los periodistas que tomó la decisión a pesar de tener una posición privilegiada en Rusia.

Los pilotos rusos de helicópteros de combate han jugado un importante papel en la invasión de Ucrania. Al parecer, no todos estaban de acuerdo con lo que hacían.

Este martes las autoridades ucranianas han presentado ante los medios al que aseguran es el piloto ruso que desertó hace dos semanas. Maksim Kuzminov ha explicado los motivos de su decisión: no querer participar en los crímenes de guerra cometidos por su país.

"Era plenamente consciente de lo que sucedía. Decidí yo mismo que eso era un crimen de guerra y que no participaría en él. Tengo un avión en RUsia, un sueldo relativamente bueno, dos apartamentos, casi una pensión. Muchas cosas que me retenían allí. Pero no me importa. Lo principal para mí es no participar en esos crímenes".

Kuzminov ha contado que convenció a los otros dos miembros de la tripulación de que se rindieran, pero se asustaron y corrieron hacia la frontera después de aterrizar.

Ha explicado que está pensando en la posibilidad de unirse a la aviación ucraniana y que le han prometido pagos bajo una ley especial, nueva documentación y seguridad para él y su familia.