Desde que el crimen organizado se ha globalizado, se ha infiltrado cada vez más en la política y la economía mundiales: un nuevo reto para las organizaciones internacionales y los organismos encargados de la aplicación de la ley. Hablamos de ello con Jürgen Stock, Secretario General de Interpol.

**P. ¿Cómo está funcionando la cooperación entre las fuerzas policiales y el intercambio de información desde el comienzo de la guerra en Ucrania?

J.S. La función de Interpol es que, a pesar de las circunstancias políticas, a pesar de la difícil situación, intentamos facilitar al menos un nivel mínimo o el mejor nivel posible de cooperación policial internacional. Por un lado, si se trata de un conflicto político, tenemos que evitar que se abuse de nuestras herramientas y servicios con fines políticos, y nos tomamos muy en serio ese papel. Por otro lado, decimos que mantenemos abiertos los canales de cooperación policial internacional porque, de nuevo, los delincuentes se aprovechan de cualquier tipo de crisis que tengamos. En lo que respecta al conflicto entre Rusia y Ucrania, nos preocupan mucho las armas que se están entregando y que, en cuanto se silencien, podrían acabar en otros escenarios de todo el mundo. Lo hemos visto en los Balcanes. Hay muchos ejemplos. Hemos visto que los criminales intentan aprovecharse de las víctimas desesperadas de este conflicto, como las mujeres y los niños, que intentan salir del país en busca de refugio.

**P. ¿Puede contar con la plena cooperación, por ejemplo, de la policía y los servicios de seguridad rusos en lo que se refiere al acceso a bases de datos y a la plena cooperación a la hora de facilitarle nombres o incluso pruebas de estas actividades delictivas?

J.S. Interpol proporciona una plataforma para la cooperación policial internacional. Y lo que vemos es que, en relación con este conflicto, sigue habiendo, si se me permite, cierto tráfico, cierto intercambio de información en lo que llamamos delitos de derecho común. Por lo tanto, no políticamente.

Por lo tanto, no se trata de delitos por motivos políticos, ya que Interpol no es una organización política.

P. Sí, artículo 3 del estatuto.

J.S. El artículo tres es de suma importancia para nosotros. Y la Constitución dice que tenemos que aplicar estrictamente esa norma. Pero hay delitos de derecho común. Son simplemente delincuentes que intentan aprovecharse de esa crisis y estamos trabajando duro para conectar a nuestros países miembros de la región, a todos los países.

**P. Incluso porque las organizaciones criminales ya estaban activas mucho antes de la guerra. Ya ha mencionado a la 'Ndrangheta, por ejemplo, de Italia, que tenía redes muy desarrolladas tanto en Ucrania como en Rusia. Y es muy difícil pensar que ahora, a causa de la guerra, esta red se haya cortado.

J.S. Tiene usted razón. Tenemos que comprender la flexibilidad de la delincuencia organizada transnacional. Están permanentemente buscando nuevas oportunidades para ganar dinero. Lo hemos visto durante la pandemia, una especie de pandemia paralela de ciberdelincuencia, por ejemplo, en la que los delincuentes se adaptaron rápidamente a las nuevas vulnerabilidades. Y por desgracia tenemos muchas las vulnerabilidades a día de hoy en el mundo que son oportunidades para los delincuentes. Nuestras bases de datos están buscando estadísticamente cada segundo mientras hablamos aquí. Más de 280 veces. Porque no se puede captar la complejidad de la delincuencia actual si no se utiliza una plataforma centralizada en la que se recoja toda la información. Y nosotros, nuestra ambición es devolver la información enriquecida. Es decir, ayudar a conectar los puntos.

**P. ¿Pueden confiar en sus colegas rusos?

J.S. Lo importante es que no aprobamos ninguna información procedente de nuestros países miembros. Esto se aplica a todos los países miembros, por lo que he creado un enorme aparato aquí en la Secretaría en 2016 y en los años siguientes para comprobar cada información. Por ejemplo, una solicitud para publicar sin previo aviso esta famosa herramienta de gran éxito que ayuda cada año a detener a miles de delincuentes en todo el mundo. Pero para asegurar que este instrumento y otros instrumentos no están siendo utilizados, abusados, mal utilizados con fines políticos, con fines militares.

**P. Hay delitos perpetrados por la delincuencia organizada que están intrínsecamente relacionados con aspectos militares, por ejemplo, el tráfico de armas. ¿Cómo abordan esta cuestión?

J.S. El 5 % de la información requiere un proceso de escrutinio en profundidad. Y, de nuevo, he estado desarrollando aquí un proceso complejo y un gran equipo de expertos que se encargan de ello. Si tenemos serias dudas de que una solicitud no se ajusta a nuestra Constitución, la rechazamos.

**P. Hay casos de violaciones de derechos humanos, como abusos a menores, o tráfico de personas que se están produciendo. Pero muchos de estos delitos forman parte de lo que se consideran crímenes de guerra. ¿Cómo se aborda esta cuestión?

J.S. Hay que considerar caso por caso. Como usted ha dicho, no hay blanco o negro. Requiere un buen equipo que evalúe un caso desde distintas direcciones. Requiere también que recojamos información de diversas fuentes, no sólo del país solicitante, sino del resto de países que puedan tener información sobre una persona. Por ejemplo, si a esta persona se le ha concedido el estatuto de protección, el estatuto de refugiado. Esta es la razón por la que no tomamos ninguna medida y rechazamos cualquier solicitud, por ejemplo, de alerta roja.

**P. La Inteligencia Artificial está fuertemente relacionada con el mundo virtual de Internet, y ya se encuentra en un mundo extrajurídico y muchos delitos tienen lugar allí. Entonces, ¿qué les pide a los, digamos, actores estatales, líderes mundiales o instituciones internacionales?

J.S. Quiero decir que, en primer lugar, todo el mundo tiene que comprender la complejidad y la amenaza que este tipo de delitos está suponiendo para la seguridad nacional. Estamos contribuyendo, por ejemplo, en lo que respecta a la inteligencia artificial en un producto que hemos estado distribuyendo muy recientemente, un conjunto de herramientas para la aplicación de la ley nacional, para el uso responsable de la inteligencia artificial. No podemos decir a nuestros países miembros lo que tienen que hacer, pero al menos queremos orientarles en el uso de estas herramientas, porque deben utilizarse. De lo contrario, no podremos hacer frente a estos grandes datos, a la disponibilidad masiva de información que podemos. Y eso ayuda a Interpol, por ejemplo, con nuestra base de datos en línea sobre explotación sexual infantil, que llevamos rescatando desde su creación, más de 30.000 víctimas de abusos sexuales. Y cada foto, cada imagen es una escena del crimen.

**P. ¿No cree que hay una deficiencia en la base porque el lobby de Internet en Estados Unidos tiene un fuerte control sobre el Gobierno federal?

J.S. No se trata sólo de países concretos. Se trata de una amenaza global, por supuesto, un poco diferente, porque tiene una dimensión global.

**P. Pero la mayoria de estas empresas provienen de los EE.UU.

J.S. Por supuesto. Sí, pero tenemos que mantener ese debate durante bastante tiempo, tal vez diez o quince años: la regulación de la seguridad que tal vez sea necesaria. Así que les decimos a los legisladores: miren, la situación es muy grave. Se trata de cuestiones que afectan a la seguridad nacional en todo el mundo. No corresponde a Interpol decidir qué tipo de consecuencias políticas se están extrayendo, pero ¿se imaginan que Interpol no existiera? 100 años después de su creación, una plataforma en la que los países miembros pudieran compartir información a pesar de las turbulencias políticas, aunque no existieran lazos diplomáticos o los países estuvieran en conflicto? Y es Interpol la que está diciendo a los países miembros hasta qué punto un club organizado transnacional ha ido extendiendo sus tentáculos por distintos continentes. Y esa es la verdadera dimensión de la delincuencia organizada hoy en día. No es sólo internacional cruzando fronteras, cruzando continentes. Es como una empresa criminal global.