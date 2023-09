Por Euronews en español

El alcalde del lugar ha ofrecido a sus habitantes la posibilidad de salir por un tiempo, para refugiarse en albergues, sin mucho éxito.

Para los habitantes Plauru, un pequeño pueblo rumano fronterizo con el sur de Ucrania, el hallazgo estos días de fragmentos de lo que parece ser un dron militar no es noticia.

Ya se han acostumbrado a que los drones sobrevuelen sus cabezas y a oír las sirenas antiaéreas a pocos pasos de sus casas. Solo una franja de 200 metros de agua les separa del puerto ucraniano de Izmail, objetivo de los ataques rusos.

"Desde aquí, en Plauru, se puede ver a simple vista lo que está pasando en el puerto de Izmail", cuenta nuestra enviada especial Maria Mois. "Vemos el silo donde se cargan los barcos con grano procedente de Ucrania. Podemos ver también muy cerca la terminal fluvial, así como la estación de televisión de Izmail. Este es un puerto que los rusos quieren destruir para impedir que los ucranianos transporten su grano".

Últimamente, apenas pasa un día sin que algo explote en los alrededores de Plauru. Ion Giovanovici, habitante del pueblo, nos habla del bombardeo de la pasada noche.

"Eran alrededor de las 2:58 de la madrugada cuando oí la primera explosión", nos cuenta. "Salí y de repente hubo otra explosión. Atacaron en el mismo lugar donde se encuentra el silo".

"Yo no me voy"

Aunque por momentos han llegado a vivir con mucho miedo, son muy pocos los habitantes de Plauru dispuestos a abandonar sus casas. El alcalde les ha ofrecido la posibilidad de salir por un tiempo, para refugiarse en albergues, pero nadie ha aceptado.

¡Probablemente se trate de un traslado voluntario", nos explica Tudor Cernega, "teniendo en cuenta que tanto el ministro como el prefecto me han asegurado que podemos encontrar la posibilidad de beneficiarnos de las mismas condiciones que los refugiados ucranianos".

"Nuestro alcalde habló con la gente que quiere irse, para ayudarles", confirma una mujer del pueblo. "Habló con el ministro, para trasladarnos a otro lugar. Pero yo no me voy de aquí... No me voy.

Rusia ha intensificado sus ataques a los puertos ucranianos desde el pasado mes de julio, tras retirarse del acuerdo que permitía a Kiev exportar su grano a través de los puertos del Mar Negro.

En Plauru llevan quejándose varios meses de la caída de artefactos rusos, lo que trajo consigo algunos registros, sin resultados. El reciente hallazgo de los restos de un dron ruso vuelve a poner a Plauru en el foco, y a la OTAN, alerta.