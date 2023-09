Los líderes de los países más ricos se reunirán este fin de semana en la India para debatir los principales problemas del mundo. Pero es muy probable que los choques de poder entre ellos eclipsen la resolución de los problemas mundiales.

Las abarrotadas calles de Nueva Delhi han sido repavimentadas. Los edificios y las paredes se han pintado con murales brillantes. La ciudad está repleta de flores.

¿El motivo? La cumbre del G20.

Este fin de semana, los líderes de los países más ricos y poderosos del mundo asistirán a esta conferencia de dos días en la capital india.

Desde que India asumió la presidencia del G20 para 2023, no ha sido capaz de lograr el consenso para una declaración conjunta en ninguno de los puntos clave de debate anteriores. Uno de los principales obstáculos han sido las objeciones de Rusia y China a la redacción referida a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú.

Las perspectivas de que la cumbre concluya con el habitual acuerdo entre los Estados miembros y una declaración conjunta de los líderes pueden parecer escasas, pero razón de más para estar atentos a lo que suceda el fin de semana.

Esta es la guía sobre lo que hay que tener en cuenta en la cumbre de este año.

Las economías emergentes podrían unirse contra Occidente

Los nuevos integrantes del bloque económico BRICS podrían contribuir a desplazar a Occidente de la esfera de influencia dominante.

El grupo, que toma el nombre de sus miembros fundadores (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), se formó para amplificar la voz de estas economías emergentes en la escena mundial y promover el comercio y el desarrollo entre ellas.

Ahora, con la próxima incorporación de Arabia Saudí, Irán, Etiopía, Egipto, Argentina y los EAU, la creciente influencia del BRICS en la economía mundial estará sin duda "sobre la mesa" de la cumbre del G20, según el economista Dennis Snower.

El experto, que preside la organización sin ánimo de lucro Global Solutions Initiative, sugirió que es posible que el mundo esté derivando de una posición de cooperación global, como se preveía inicialmente en el G20, a otra en la que los países de bloques separados cooperen entre sí y compitan o incluso entren en conflicto con otros bloques.

Este último escenario "sería un desastre", dijo Snower.

Existe el terrible peligro de que los distintos bloques de poder traten de influir en sus propios intereses en lugar de hacerlo por el bien común mundial

El mayor temor es que cuestiones globales -como el cambio climático, la seguridad internacional, la ciberseguridad y el desarme nuclear- que requieren que todos los países remen en la misma dirección, pasen a un segundo plano.

"Tanto los países desarrollados como los que están en vías de desarrollo son necesarios para resolver estos problemas. Cada uno tiene sus ventajas comparativas y se necesitan mutuamente", explicó Snower. "Uno espera mucho que esta alianza de países en desarrollo [BRICS] se haga con el espíritu de resolver los problemas globales".

"Existe el terrible peligro de que los distintos bloques de poder traten de ejercer influencia en función de sus propios y estrechos intereses, en lugar de hacerlo por el bien común global", añadió.

La "larga sombra" de la guerra en Ucrania

Hay un asunto que ha proyectado una "larga sombra" sobre las reuniones del G20 hasta ahora: la guerra en Ucrania, según Snower.

Sin duda, el conflicto ha abierto una brecha aún mayor entre las potencias mundiales.

Por un lado, Ucrania lucha con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos. Rusia se sitúa en el otro, apuntalada por la ayuda de China, uno de sus aliados más cercanos.

Este año, estos dos países han bloqueado hasta ahora acuerdos vinculantes en todos los grandes debates del G20, debido a su objeción a calificar el conflicto ucraniano de guerra.

La próxima generación no nos perdonará si decimos que nos hemos olvidado del cambio climático debido a la guerra en Ucrania

Aunque la invasión rusa es una de las mayores crisis de la historia reciente, los países deben aprender a dejar de lado sus diferencias a la hora de trabajar en otros asuntos globales, según Snower.

"Esta guerra es un problema importante, pero no debe impedirnos encontrar soluciones de colaboración en otros ámbitos que no están relacionados con ella", afirmó. "La próxima generación no nos perdonará si decimos que nos hemos olvidado del cambio climático por la guerra de Ucrania", prosiguió.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no asistirá a la cumbre de India desde que la Corte Penal Internacional dictó en marzo una orden de detención contra él por presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania.

El presidente chino, Xi Jinping, tampoco acudirá a la cita, según anunció Pekín el lunes. El primer ministro Li Qiang encabezará la delegación del país en su lugar.

No ha habido una explicación oficial de la ausencia de Xi, pero algunos analistas dicen que podría deberse a un deseo de mantenerse en la misma línea que Rusia respecto al conflicto de Ucrania.

El presidente ruso Vladimir Putin, habla con el presidente chino Xi Jinping durante la cumbre de la OCS en Uzbekistán, el 16 de septiembre de 2022. Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

Además, las relaciones entre China y la anfitriona India no son las mejores. Ambas mantienen una larga disputa fronteriza y Nueva Delhi realiza actualmente maniobras militares a lo largo de la frontera con su vecino del noreste.

India también ha estrechado recientemente sus lazos comerciales, tecnológicos y militares con Estados Unidos, rival de China desde hace mucho tiempo.

Así pues, con todos estos conflictos de poder entre países, está por ver si pueden llegar a un consenso al final de la cumbre de este fin de semana.

El futuro nunca es seguro, pero en caso de que los líderes no puedan ponerse de acuerdo, existe otra opción fructífera.

Al final, no es todo o nada

No sería la primera vez que los miembros del G20 no están todos de acuerdo con la declaración de los líderes, que refleja el compromiso conjunto de los países con las prioridades debatidas durante la cumbre.

Hasta 2017, "se daba por sentado que en el G20 todo se resolvía siempre por consenso", dijo Snower. Antes de la cumbre del grupo en julio de ese año en Alemania, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el país se retiraría del Acuerdo del Clima de París.

A pesar de las difíciles circunstancias, la Presidencia alemana del G20 logró integrar el Acuerdo de París en las políticas del bloque, al tiempo que mantenía el diálogo con Estados Unidos.

En la declaración de los líderes de 2017, 19 de los miembros mantuvieron su pleno compromiso con la acción climática, y un párrafo en el que se exponía la posición divergente de EE. UU. hizo posible que se aprobara un pasaje sobre política climática en la declaración conjunta.

"Alemania escribió la historia con la regla 19+1", afirmó Snower.

Aunque India tuviera que enfrentarse a dos oponentes recalcitrantes en Rusia y China, seguiría habiendo "18 miembros que podrían centrarse en muchos problemas globales sin distraerse con las cuestiones que les separan", explicó Snower.

Así que, siguiendo los pasos de Alemania, ¿por qué no una regla de 18+2 esta vez?

"Los desacuerdos se notarían, pero no sería el fin del mundo", dijo Snower.