Venezuela | Un operativo de 11 000 agentes toma la prisión de Tocorón

El Gobierno dice que el objetivo era desarticular la banda criminal transnacional "Tren de Aragua" y evitar una fuga masiva.

El Gobierno de Venezuela toma la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua.

Un operativo policial y militar de 11 000 agentes intervinó en la prisión, con el objetivo de desarticular la organización criminal transnacional "Tren de Aragua" y evitar una "fuga masiva".

"Detectamos unos túneles. Hemos impedido una fuga masiva y hemos controlado todos los privados de libertad y también hemos capturado a algunas personas con armamento", dijo el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, en su primera declaración sobre el procedimiento, ofrecida al canal estatal VTV.

Aseguró que el centro de reclusión ha sido "totalmente liberado" y que, en las primeras requisas, las fuerzas de seguridad han descubierto "una gran cantidad de espacios inadecuados" en el penal, donde se formó la organización criminal transnacional "Tren de Aragua", extendida por Chile, Perú, Bolivia y Colombia.

Los familiares de los reclusos acuden a la prisión

Decenas de familiares de los reclusos acudieron a las afueras de la prisión, con la intención de descubrir el estado de sus seres queridos.

Ceballos dijo que los policías y militares han "garantizado los derechos humanos de los privados de libertad", así como "la vida y tranquilidad de las personas en las poblaciones adyacentes".

Familiares de reclusos observan el asalto de soldados al Centro Penitenciario de Tocorón, en Tocorón, Venezuela, el miércoles 20 de septiembre de 2023. Ariana Cubillos/Copyright {yr4} The AP. All rights reserved

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha pedido que se haga pública la cifra "real" de la población penitenciaria de esta cárcel, así como de los fugados y heridos durante el procedimiento.

Euskari Herrera, quien se encuentra en los alrededores de la prisión junto a otras mujeres, llora porque aún no conocer el estado de su marido. "Iban a tomar el penal. Y mi esposo me dijo que hiciera mis tareas y lo agarrara todo. Pude traer lo que pude traer. Traje mi comida, mi plata. Me lo robaron todo. Y yo lo que necesito saber es si mi esposo está muerto o está vivo", relata Herrera.

La intervención en Tocorón fue negociada

El OVP aseguró que la intervención en Tocorón "fue conversada" con líderes de la organización criminal "Tren de Aragua".

"Como organización estamos a favor de que se retome el control de las cárceles que están bajo el pranato (liderazgo criminal), pero no creemos en tomas negociadas para que los pranes se vayan y no paguen por los crímenes cometidos", dijo la ONG en un comunicado.

El observatorio apuntó que "fuentes cercanas a la operación militar" así como vecinos de la cárcel y familiares de presos manifestaron "que muchos de los presos" lograron salir a través de túneles y se resguardaron en montañas cercanas.