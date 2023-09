Por euronews con EFE

Crimea | Un ataque ucraniano golpea el edificio del Estado Mayor de la Flota rusa del Mar Negro en Sebastopol, en la anexionada península de Crimea. Ucrania celebra "un ataque exitoso"

Ucrania atacó este viernes con un misil el cuartel general de la Flota rusa del Mar Negro, matando a un soldado, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Fotos y vídeos mostraron grandes columnas de humo sobre el edificio de Sebastopol, en la Crimea anexionada.

"Como resultado del ataque, el edificio histórico del Estado Mayor de la Flota del Mar Negro resultó dañado. Según la información disponible, un soldado murió", indicó Defensa en su canal de Telegram.

Ucrania ha reconocido su autoría, celebrando un "ataque exitoso contra el cuartel general del comando de la Flota rusa del mar Negro en la ciudad temporalmente ocupada de Sebastopol", como reza un comunicado en Telegram del Ejército ucraniano.

Los residentes de Sebastopol dijeron que oyeron explosiones en el cielo y vieron humo, informaron los medios de comunicación rusos. Imágenes difundidas en los canales ucranianos de Telegram mostraban nubes de humo sobre el paseo marítimo.

El Ministerio de Defensa dijo que cinco misiles fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea rusos en respuesta al ataque contra Sebastopol. No quedó claro de inmediato si el cuartel general fue alcanzado en un ataque directo o por los restos de un misil interceptado.

Oleg Kryuchkov, funcionario de la administración de Crimea, dijo que un misil de crucero derribado cerca de Bakhchysarai, a unos 30 kilómetros (18,5 millas) tierra adentro, provocó un incendio de hierba.

Razvozhayev dijo que la infraestructura civil no sufrió daños, pero no mencionó el impacto en el cuartel general de la flota.

Inicialmente advirtió a los residentes de Sebastopol de que era posible otro ataque y les instó a no salir de los edificios ni ir al centro de la ciudad. Más tarde dijo que ya no había amenaza de ataque aéreo, pero reiteró los llamamientos a no ir a la parte central de la ciudad, diciendo que las carreteras estaban cerradas y que se estaban llevando a cabo "esfuerzos especiales" no especificados.

El ataque se produce un día después de que misiles y artillería rusos bombardearan ciudades de toda Ucrania, matando al menos a cinco personas, mientras el presidente Volodímir Zelenski se reunía en Washington con el presidente Joe Biden y con líderes del Congreso para estudiar un paquete de ayuda adicional de 24.000 millones de dólares.

La ciudad portuaria de Sebastopol es la base principal de la Flota rusa del Mar Negro. En julio de 2022, un dron ucraniano alcanzó el cuartel general de la flota, hiriendo a seis personas y causando daños menores en el edificio.

La semana pasada, las autoridades rusas instaladas en la ciudad acusaron a Ucrania de atacar un astillero estratégico de la ciudad, dañando dos barcos en reparación y provocando un incendio en las instalaciones.

La península de Crimea, que Rusia se anexionó de Ucrania en 2014 en un acto que la mayor parte del mundo consideró ilegal, ha sido un objetivo frecuente desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó una invasión a gran escala de Ucrania hace más de 18 meses. El ataque contra el astillero fue el mayor en semanas.