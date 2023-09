Llegan a Armenia los primeros refugiados de Nagorno Karabaj

Por Euronews

Más de 300 karabajíes armenios llegaron este domingo a Armenia evacuados de Nagorno Karabaj y escoltados por las fuerzas de paz rusas a través del corredor Lachín, abierto tras más de diez meses de bloqueo por parte de Azerbaiyán.

Armenia y varios países occidentales pidieron la apertura del corredor para el envío de ayuda humanitaria. Los refugiados, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, han llegado al centro de acogida creado por el gobierno armenio.

PUBLICIDAD

"Hoy nos fuimos. Nos dijeron que o nos íbamos o tomamos pasaportes azerbaiyanos. No somos el tipo de personas que toman pasaportes azerbaiyanos", lamenta Davit Ghevondyan, un desplazado armenio.

Miles de personas fueron evacuadas de ciudades y pueblos afectados por los últimos bombardeos y llevadas a un campamento de fuerzas de paz rusas en Nagorno Karabaj antes de dirigirse a Armenia.

"Fue una pesadilla. No hay palabras para describir. El pueblo fue intensamente bombardeado. Casi no queda nadie en el pueblo. La mayoría de la gente ha sido evacuada. Y ahora estamos aquí gracias a Dios”, aseguraba una residente del pueblo de Berdzor, que prefería no dar su nombre.

Azerbaiyán retomó el control del área habitada por unos 120000 armenios a principios de la pasada semana tras una nueva operación militar. Armenia teme una limpieza étnica por parte de Azerbaiyán en la regíon, aunque el presidente de este último niega que eso vaya a ocurrir.

"Lo que están haciendo las fuerzas blindadas en este momento es una estrecha cooperación con las fuerzas de paz rusas para llevar a cabo la desmilitarización y también el apoyo a los civiles, aquellos que necesitan apoyo", aseguraba Anar Eyvazov, portavoz militar de Azerbaiyán.

Reunión en España

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, se reunirán el próximo 5 de octubre en la ciudad española de Granada, con el objetivo de abordar la firma de un tratado de paz entre ambos países.

En el encuentro también participarán los líderes de Francia y Alemania y el presidente de la Comisión Europea.

De mayoría étnica armenia y fuerte vínculo cultural con este país, Nagorno-Karabaj está reconocido internacionalmente como territorio azerbaiyano. Después de 30 años de conflicto, la última incursión militar en el territorio acabó con la rendición de las milicias armenias la semana pasada.