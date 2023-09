Por Euronews en español con EFE

El líder conservador, Alberto Núnez Feijóo, se presenta a una investidura para ser jefe de Gobierno en España, a priori condenada al fracaso debido a la falta de apoyos.

El líder de los conservadores españoles, Alberto Nuñez Feijóo, se presenta a la investidura tras el triunfo en las elecciones, pero no cuenta con el respaldo suficiente. Los socialistas por el contrario confían en tener los apoyos necesarios en medio de varias negociaciones con los independentistas catalanes que se han convertido en la llave. Feijóo ha defendido la integridad de la propuesta del PP, arremetiendo contra la amnistía de presos independentistas que imponen los partidos catalanes.

Alberto Núñez Feijoo, candidato a la presidencia del Gobierno, ha señalado: "Ya les he dicho que el proyecto que vengo a presentarles no incluye amnistía, autodeterminación de una parte de la nación, ni fórmulas análogas o equivalentes"

A continuación, Feijoo ha arremetido contra el jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que ha acusado de traicionar a los españoles. El candidato ha apuntado: "No voy a renunciar a la igualdad de los españoles y a todo lo que compartimos para ser presidente del Gobierno. No pasaré por ningún aro que me impongan en contra del interés general para ser Presidente del Gobierno. Y no traicionaré la confianza de los españoles que me votaron para ser Presidente del Gobierno."

Salvo sorpresa mayúscula, la investidura de Feijóo está condenada al fracaso.

Los socialistas han preferido presentar a un diputado socialista para la réplica

Ni desde el Gobierno español en funciones ni en el Partido Socialista (PSOE) se había dejado claro quien contestaría en una primera ronda a Feijóo y finalmente el encargado fue este diputado socialista y exalcalde de la ciudad de Valladolid (centro).

Después de la intervención inicial del presidente del PP, que duró hora y media, la presidenta del Congreso español, Francina Armengol, dio la palabra a Puente.

Aunque Sánchez no utilizara el turno del PSOE para contestar a Feijóo, puede pedir intervenir en cualquier momento del debate, ya que el Reglamento del Congreso le faculta para ello.

Podría hacerlo tanto en la jornada de este martes como en la de mañana miércoles (cuando habrá la primera votación sobre la investidura) o el viernes, día en el que habrá la segunda votación si, como es previsible, no ha logrado en la anterior los apoyos necesarios.

Feijóo se somete hoy ante la Cámara Baja española a la primera sesión de investidura para encabezar el próximo Gobierno de España tras las elecciones generales del pasado 23 de julio sin haber recabado los apoyos suficientes, ya que cuenta con 172 diputados de los 176 que conforma la mayoría necesaria.

El PP consiguió en las elecciones generales del pasado 23 de julio 137 diputados, que no son suficientes para formar gobierno, y Núñez Feijóo, en más de un mes desde que recibió el encargo del rey Felipe VI, no ha conseguido los apoyos suficientes.

Hasta hoy, además de los diputados de su partido, solo cuenta con los 33 del ultraderechista Vox y otros dos de sendos partidos regionalistas, en total 172 votos a favor, pero tiene 178 en contra, por lo que, salvo sorpresa, su investidura no saldrá adelante.

Núñez Feijóo (62 años) es el tercer candidato del PP que se somete a una investidura, tras José María Aznar y Mariano Rajoy, y ambos sí fueron investidos presidentes.

El debate comenzó este martes con el discurso del líder de PP.