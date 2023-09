Grecia | Volos vuelve a ser golpeada por las inundaciones

Por Euronews en español

La ciudad griega de Volos vuelve a ser golpeada por las inundaciones tres semanas después con el paso de la tormenta Elías.

PUBLICIDAD

Es la ciudad griega de Volos, a vista de dron después del paso de la tormenta "Elias"... Las fuertes lluvias han causado inundaciones que han obligado a la evacuación de más de 4,000 personas en decenas de localidades. Volos, que tiene 150,000 habitantes, amaneció completamente inundada. La ciudad todavía estaba luchando por recuperarse de la tormenta Daniel de hace tres semanas.

Ivan Ivanov, residente de Volos de Bulgaria, señalaba: "He estado aquí durante 28 años y ya no puedo más. No puedo hacer nada, ya ha pasado dos veces, estamos hartos. Estamos tirando muebles, no queda nada."

Vassilis Batoumis, residente de Volos, jubilado, apuntaba: "Es lo mismo de nuevo, pero peor. Construyeron rampas para que los equipos (vehículos grandes para limpiar escombros de la tormenta Daniel y construir nuevos diques) pudieran acceder a un río que no se ha limpiado en 3-4 años. Como resultado, los diques se rompieron y el río se desbordó. Este río es el más grande de Volos."

Grecia ha estado luchando contra los elementos durante meses. Durante el verano sufrió incendios devastadores en los que ardieron decenas de miles de hectáreas y murieron al menos 26 personas. Luego llegaron las tormentas como Daniel que causó inmensos daños a la agricultura y dejó 17 muertos. El Gobierno, muy criticado, ha prometido más de dos mil millones de euros para la reconstrucción.