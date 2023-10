Por Euronews

Euronews investiga por qué la industria de la belleza está en auge, y está rompiendo barreras en Catar. Se espera que los productos del cuidado de la piel, perfumería, maquillaje y peluquería superen los 500 000 millones de euros en ingresos, a finales de este año. Su evolución es brillante.

En este episodio de Qatar 365, el equipo de periodistas de Euronews descubre la industria de la belleza para mujeres y hombres en Catar. Se trata de un sector que rompe barreras, que está en auge y que factura miles de millones de euros.

"Desde que empezamos hasta ahora, dos años después, cada vez son más los hombres que se interesan por el cuidado de la piel, y por el cuidado y aseo personales", declara Abdulla Al Abdulla, empresario e influente muy conocido en las redes sociales.

"La verdadera belleza, para mí... Creo que, ante todo, se trata de ser uno mismo", afirma Haneen Alsaify, empresaria, directora general y fundadora de 'By Haneen Alsaify'.

"Oscar Wilde dijo: "La belleza está en los ojos del que mira". Al final de este episodio sabrán por qué la industria de la belleza no solamente está en auge, sino que también está rompiendo barreras. Se espera que los productos del cuidado de la piel, perfumería, maquillaje y peluquería superen los 500 000 millones de euros en ingresos, a finales de este año. Y, como ha descubierto Homara Choudhary, su evolución es brillante en Catar", indica Laila Humairah, periodista de Euronews.

Las tendencias de la moda van y vienen, pero un cutis impecable siempre es una prioridad. El sector de la belleza ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años. Diversos factores han hecho que cada vez más personas inviertan en su aspecto, convirtiendo este sector en una industria mundial multimillonaria.

"Básicamente, intenté encontrar algo que fuera sencillo", señala Shaikha Al Mudahka, directora general de Malathii Skincare.

La empresaria Shaikha Al Mudahka siempre ha sido una apasionada del cuidado de la piel. Madre de tres hijos, lanzó su propia línea en busca de una ‘rutina sin esfuerzo’.

"Lo que me llevó a dedicarme al cuidado de la piel fue el hecho de que quería simplicidad. Me encanta tener... una rutina perfecta, agradable y muy sencilla. Así que, empecé a cuidar mi piel con mis tres primeros sueros. Estoy muy orgullosa del nombre Malathii. Significa ‘santuario’ en árabe, y está pensado para que todas las chicas tengan un ‘santuario de productos’ para el cuidado de la piel", añade la directora general de Malathii Skincare.

Shaikha es una ávida submarinista. Por eso, la gama también es respetuosa con el medioambiente. Ella atribuye su éxito a sus fieles clientes.

"El boca a boca fue un factor muy importante para nosotros y nuestro nicho de mercado. Es muy difícil satisfacer a todos los tipos de piel. Así, nos hemos centrado en la sencillez, y en nuestra gama de productos para el cuidado de la piel encontrará lo que necesita", concluye Shaikha Al Mudahka.

"La industria de la belleza de Catar está en auge, y los expertos predicen un crecimiento exponencial para el futuro. Las marcas de lujo son siempre populares, y la demanda de productos orgánicos también va en aumento" declara Homara Choudhary, periodista de Euronews.

Atlaad es una creación de Amna al Muhannadi y Rawan al Fares. Al encontrar un nicho de mercado, este dinámico dúo creó productos naturales ‘libres de crueldad animal’, con énfasis en la curación.

"En el diccionario árabe, el nombre de Atlaad significa ‘la gloria’, la herencia, y también, auténtico... La razón por la que decidí fundar Atlaad es el amor y la pasión, no solamente por la belleza, sino también por el bienestar y la salud", afirma Amna Al-Muhannadi, cofundadora de Atlaad.

Con los productos orgánicos para el cuidado de la piel, redefiniendo la industria de la belleza, Amna y Rawan se han marcado como objetivo: ser algo más, que otra ‘marca natural’.

Además de educar a sus clientes y promover prácticas de belleza sostenibles, una parte esencial de su modelo de negocio consiste en devolver a la sociedad lo que esta les ha dado, ayudando a agricultoras de países en desarrollo.

"Creemos que apoyar a las mujeres de otros países es uno de los principales valores de nuestra marca. Porque somos mujeres, y ser mujer y tener tu propio negocio no es fácil. Así que, lo que hacemos en Atlaad es apoyar a las mujeres, comprando nuestras materias primas en países de África, Oriente Medio y en la India. Animo a todo el mundo a que, cuando quiera abastecerse de materias primas, se fije en estas mujeres que necesitan este tipo de negocios para mantener a sus familias y apoyar a la comunidad al hacerlo", señala Rawan Al Fares, cofundadora de Atlaad.

Desde productos de lujo hasta ‘belleza con conciencia’, estas empresarias de Catar están demostrando que el cuidado ‘ético’ de la piel es importante, ya que cada vez más personas dan prioridad a una ‘rutina regular’ de cuidado de la piel.

"En la actual era de las redes sociales, es innegable que dominar el arte de la mercadotecnia en línea es la clave del éxito para las marcas. Claro que la gente busca productos que funcionen bien, pero las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa: más compromiso, más seguidores, más negocio. Por ello, he venido a conocer a una de las influentes más populares de Catar: Haneen Alsaify, quien pasó de gestionar un blog sobre belleza y moda, a lanzar su propia marca, que ha crecido rápidamente, hasta convertirse en un imperio empresarial", indica Laila Humairah, periodista de Euronews.

Haneen, muchas gracias por recibirnos. En primer lugar, ¿podría decirnos qué le llevó a dedicarse al negocio de la belleza?, pregunta la reportera.

"En cierto modo es lo mismo, porque en ingeniería química estudiamos el proceso de todo. Así que, cualquier cosa que tengas en mente, deseas convertirla en un producto. Esto es ingeniería química, y esto es lo que estoy haciendo en la industria de la belleza. Porque... cuando empecé, quería que las chicas se sintieran guapas, que probaran nuevos productos, que probaran cosas nuevas... ofrecerles nuevos ‘inventos’ en el sector de la belleza", reponde Haneen Alsaify, empresaria, directora general y fundadora de ‘By Haneen Alsaify’.

Sus pestañas ‘By Haneen’ causaron furor en la ciudad, en cuanto salieron al mercado. Ahora, son un producto básico en el neceser de belleza de toda mujer catarí. ¿Qué las diferencia de otras, y qué le llevó a crearlas?, interroga Laila Humairah.

"Lo más importante de estas pestañas es que son magnéticas. No son como las pestañas normales que se utilizan pegándolas. Al aplicarles pegamento, muchas se dañan con facilidad. Así que, son de un único uso. Por supuesto, todo el concepto cambió gracias a los imanes, porque cuando usamos el imán... es una pequeña ‘tira imantada’. Digamos que esta es la revolución que se ha producido en la industria de las pestañas", explica Haneen Alsaify.

Las marcas de belleza y cuidado de la piel de Oriente Medio son cada vez más populares a nivel internacional, y también lo son las empresarias y las influentes como usted. ¿Qué importancia tienen las redes sociales para llegar a su mercado objetivo y comercializar su marca?, quiere saber la periodista.

"Mis objetivos iniciales, antes de convertirme en empresaria, eran: transmitir a la gente que la mujer musulmana puede seguir siendo modesta y tener éxito, y que puede hacer todo lo que la gente dice que no puede hacer. Mi carrera cambió para convertirme en empresaria. Por supuesto, este tipo de plataformas me ayudó mucho en mis negocios, pero no digo que sea lo único, porque, de todos modos, los negocios y el espíritu empresarial implican mucho trabajo. Así que, aunque me apoye en mis plataformas de medios sociales, mi labor no tendrá tanto éxito, si no cuento con el respaldo de la otra parte", señala la empresaria, directora general y fundadora de ‘By Haneen Alsaify’.

Quiere servir de inspiración a todas las chicas para que sean bellas y elegantes, desde dentro. ¿Qué significa para usted la belleza? ¿Cómo se mantiene ‘auténtica’ en la era de las redes sociales?, pregunta la periodista.

"Lo principal es que Haneen, detrás de la cámara, es la misma persona que delante de la cámara. Esto, a veces, resulta muy difícil. No dejo de recordarme que tengo un mensaje que transmitir, y este mensaje influirá en muchas adolescentes y mujeres jóvenes. Siempre utilizo mis plataformas para difundir un buen mensaje. Por ejemplo, animo a las mujeres a desarrollar su educación, a leer más libros y a hacer cosas buenas, por sí mismas. Para mí, la verdadera belleza es, en primer lugar, ser uno mismo. Porque, si todos queremos parecernos a alguien, o ser alguien, o tener una forma o un carácter específico... eso no es belleza. Es como si nos copiáramos unos a otros. Yo veo la belleza en todo. Me refiero a las diferencias entre nosotros, esa es la belleza. Esa es la verdadera belleza", concluye Haneen Alsaify, empresaria, directora general y fundadora de ‘By Haneen Alsaify’.

"Atrás han quedado los días en los que la rutina del cuidado de la piel de los hombres consistía solamente en jabón, agua y un champú y acondicionador 2 en 1. Ahora, los productos de belleza masculinos forman parte de una industria multimillonaria. Las estadísticas prevén que este sector supere los 100 000 millones de euros en los próximos cinco años. Aadel Haleem ha investigado por qué esta industria va mucho más allá de la piel", anuncia Laila Humairah, Euronews.

A Abdulla Al Abdulla no solamente le apasiona el sector de la belleza, sino que forma parte de él. Hace dos años, este empresario e ‘influente’, muy conocido en las redes sociales, lanzó su propia línea unisex, de lujo, para el cuidado de la piel.

"Mi objetivo inicial era simplificar el cuidado de la piel para la gente corriente. Empezamos con un limpiador facial y una crema hidratante; son dos productos esenciales que todo el mundo debería utilizar", declara Abdulla Al Abdulla, empresario e influente.

El empresario cree que los productos básicos para el cuidado de la piel deben ser de alta calidad y tener un de precio razonable.

"Especialmente aquí, en Oriente Medio, no teníamos ninguna marca de cuidado de la piel dirigida por un hombre. Todo estaba muy orientado hacia las mujeres. Así que, quise crear productos sin género", añade Abdulla Al Abdulla.

En cuanto al cuidado personal, cree que cada vez más hombres de la región están cerrando sus poros y abriendo sus mentes.

"Todo el mundo debería tener acceso al cuidado de la piel, creo que es esencial. Con el agua hidratas tu interior, con el cuidado de la piel hidratas el exterior", concluye conocido empresario e influente.

Para poner a prueba esta teoría, Aadel Haleem, periodista de Euronews, decide ‘hidratar su exterior’ en la ciudad.

"Este es un territorio desconocido para mí. Estoy nervioso, porque nunca me han realizado un tratamiento facial. Como he escuchado tantas cosas sobre los cuidados para hombres, he decidido hacerme uno. Así, confío en mi buen amigo Mustapha Waka, terapeuta del The Ritz-Carlton Spa de Doha, para ponerme la piel a punto", indica el reportero.

El tratamiento facial es solamente una de las muchas opciones que se ofrecen a los hombres que desean ‘mimarse’.

"Pueden cortarse el pelo o arreglarse la barba. También ofrecemos afeitados con toallas calientes y baños turcos, muy buenos para relajar los músculos y aliviar la tensión", explica Majda Haddad, ejecutiva de ventas de membresía del The Ritz-Carlton Spa de Doha.

Antes existía el estigma de que las manicuras, pedicuras y tratamientos faciales eran solamente para mujeres. Hoy, eso está cambiando, de manera lenta, pero inexorable.

"Está cambiando positivamente. Observamos que vienen muchos hombres que se cuidan. Estas tendencias van en aumento, año tras año", declara Aleksandar Vujic, gerente del Departamento Termal y de Ocio del The Ritz-Carlton Spa de Doha.

"Cuando presentas un buen aspecto, tienes confianza en ti mismo, créame", señala Majda Haddad, ejecutiva de ventas de membresía del The Ritz-Carlton Spa de Doha.

Abdulla Al Abdulla está de acuerdo, señala que cuidarse es una ‘experiencia terapéutica’.

"El cuidado personal me hace sentir bien conmigo mismo. Tomarme esos 10 o 15 minutos para arreglarme por la mañana, completar mi rutina de cuidado de la piel, hacerme un tratamiento facial, ir al balneario, o tumbarme en la playa... Me hace sentir muy bien conmigo mismo. Es como un momento de pausa; especialmente, cuando los días son tan ajetreados, y es muy importante contar con ese ‘momento de paz’, en el día a día", afirma Abdulla Al Abdulla, empresario e influente.

"No hay nada mejor que una relajante ‘visita’ al balneario para mimarse. Desde el cuidado de la piel al maquillaje, pasando por el aseo masculino, la industria de la belleza en Catar sigue las tendencias mundiales", señala a modo de conclusión la periodista de Euronews, Laila Humairah.