En este episodio, descubrimos la vibrante escena del baloncesto de Catar y cómo el país va hacia la gloria con su equipo juvenil, la liga profesional e incluso en el escenario internacional.

Apoyar y moldear a los jóvenes talentos es una de las maneras en que la Federación Catarí de Baloncesto espera formar a los futuros campeones. ¿Y qué mejor manera de iniciarlos que en una competición internacional?

Mohamed Massamba Ndao es el capitán del equipo sub-16 de Catar. Para la mayoría de sus compañeros, el Campeonato Asiático Sub-16 de la FIBA fue su primera participación en una gran competición. Pero para Mohamed, era la segunda vez consecutiva. Conoce la presión, la intensidad y lo que cabe esperar.

Esa competitividad es lo que el seleccionador Stavros Mykoniatis espera inculcar a su joven equipo.

Llevamos a cabo un programa para la región con el fin de desarrollar y formar a la próxima generación del primer equipo y también de la selección sub-18", declaró Stavros Mykoniatis, seleccionador de Catar sub-16. "Para nosotros, se trata de formar a los jóvenes en un espíritu competitivo. "Así que para nosotros es una oportunidad muy buena de que los chicos puedan aprovechar esta experiencia para el futuro".

Mykoniatis, Entrenador de la selección sub-16 de Catar Euronews

El base Abdulla Yasin Mousa, de 15 años, también participa en la competición por segunda vez. La atención se centra en Abdulla y Mohamed, que han sido nombrados las próximas superestrellas del baloncesto catarí.

No hay escasez de talento en el equipo juvenil catarí. Los jugadores tienen 16 años o menos, pero muchos ya encestan junto a los profesionales en la Liga de Baloncesto de Catar. Y más allá de esta campaña, muchos buscan añadir una valiosa experiencia internacional a sus ya condecoradas jóvenes carreras.

Parte de esa experiencia consiste en aprender a tragar el amargo trago de perder. Al jugar contra algunas de las mejores selecciones de Asia, como Irán y Australia, es inevitable que haya victorias y derrotas, y el entrenador Stavros y su equipo se aseguran de que los chicos entiendan que todo forma parte del juego.

El deporte ha cambiado mucho y se ha desarrollado mucho en Catar Mohamed ‘Mizo’ Hassan Escolta, Club Deportivo Al Shamal

"Este es nuestro trabajo", declaró a Qatar 365. "Intentamos cambiar las sensaciones, porque el baloncesto y el juego tienen muchas sensaciones que cambian, como las posiciones del balón. Intentamos encontrar algo que les haga jugar mejor, jugar más duro".

Fuera de la cancha, Mohamed también predica con el ejemplo. Gane o pierda, se mantiene motivado para mejorar su juego.

Mohamed Massamba Ndao, Capitán, Catar Under-16 equipo - Euronews Euronews

"Nunca estoy satisfecho. Pero siento que puedo hacerlo mejor. No voy a dejar que eso se me suba a la cabeza. Voy a seguir trabajando y esforzándome", revela Mohamed Massamba Ndao.

La esperanza es que todo el duro trabajo culmine en la escena mundial en 2027, cuando Catar acoja la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA. Para entonces, Mohamed y Abdulla estarán en su mejor momento, en plena forma para representar de nuevo a Catar en su propio país.

"Para ser el mejor, siempre hay que ir al 100%. Trabajar cada vez que puedo. Y es la mayor competición del mundo. Así que estoy trabajando muy duro para eso", añadió el capitán.

Mohamed 'Mizo' Hassan: El "hijo mediano" del baloncesto catarí

Mohamed Hassan, más conocido como Mizo, es escolta en el Al Shamal Sports Club. Compartió sus impresiones sobre lo que se necesita para llegar al más alto nivel del baloncesto profesional y las perspectivas de este deporte en Catar.

"Desde que tenía cuatro años, mi padre fue entrenador de baloncesto y ex jugador. Él fue quien me enseñó el juego y me forjó como soy, jugando al baloncesto. Así que ahí es donde empecé a jugar al baloncesto", dijo.

"Empecé a jugar con la selección nacional muy joven, a los 15 años. Me alegré de representar a la selección de Catar en la FIBA Asia. Empecé con los primeros tiros libres contra la selección de Filipinas en 2010, terminé tercero en Asia contra Japón, anoté el buzzer beater en 2012 y, en 2019, jugué contra la selección de Australia. Eso era un sueño para mí cuando era niño y ver que eso ocurría fue una sensación increíble."

Mohamed 'Mizo' Hassan, Al Shamal Sports Club - Euronews Euronews

Mohamed debutó en la selección nacional de Catar de joven. Describió lo importante que es prestar apoyo a los jóvenes deportistas para formarlos de cara al futuro del baloncesto catarí.

Muestras deportividad, muestras respeto por los demás. Lo que creo que tiene un gran, gran valor Omar Al-Ziani Base, Al Ahli Doha

"Me considero el 'hijo mediano' del baloncesto catarí, porque empecé siendo el más joven del equipo, el novato, con 15 años. Luego, jugué con los chicos que fueron al Mundial, después me convertí en el capitán del equipo nacional, y después pasé a ser el mayor del equipo. Así que siempre intento apoyar a los jugadores jóvenes, porque entiendo lo importante que es recibir el apoyo de los veteranos y de los jugadores más veteranos".

Todo el mundo en Catar mira hacia 2027, a la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA. Catar 365 preguntó a Mohamed cómo prevé que crezca este deporte de aquí a 2027 y más allá.

"Veo que Catar está invirtiendo mucho en deporte y mucho en atletas de muchos juegos y campos diferentes. Así que estoy contento de ver a mis otros amigos y atletas haciendo lo suyo, practicando el deporte que aman, y especialmente el baloncesto. El deporte ha cambiado mucho y se ha desarrollado mucho en Catar".

Campeonato Árabe de Baloncesto de Clubes: "El deporte nos une"

Aunque aún faltan algunos años para que la Copa Mundial de Baloncesto llegue a Catar, el país no es ajeno a la organización de campeonatos internacionales de baloncesto. Ocho equipos de siete países inauguraron el Campeonato Internacional de Baloncesto de Doha. Poco después, 14 países estuvieron representados en el Campeonato Árabe de Baloncesto de Clubes.

El baloncesto es la vida para Omar Al-Ziani. A este joven de 20 años se le suele encontrar regateando un balón. Juega de base en el Al Ahli catarí, uno de los 18 equipos que participaron en el Campeonato Árabe de Baloncesto de Clubes, celebrado por primera vez en Catar.

"El hecho de reunir a equipos de todo el mundo y de que interactúen entre sí dentro y fuera de la cancha, nunca se sabe, puede crear amistades", declaró a Qatar 365. "Muestras deportividad, muestras respeto a los demás. Lo cual creo que tiene un gran, gran valor. En mi opinión, tiene un valor inmenso".

mar Al-Zani, Base, Al Ahli Doha - Euronews Euronews

El Jefe de Prensa del torneo, Yousef Al-Shriem, comparte la opinión de que tender puentes es tan importante como el resultado final.

"El deporte nos une", afirmó. "Ya sea fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol o cualquier otro deporte, el deporte es deporte y une a la gente. Diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes idiomas -pero todos hablan el mismo idioma-, al fin y al cabo es baloncesto, fútbol, deporte."

Yousef Al-Shriem, Portavoz del Cumb Árabe de baloncesto - Euronews Euronews

Campeonato Internacional de Baloncesto de Doha: Reunir la experiencia de la región

Mientras que el Campeonato Árabe de Baloncesto de Clubes es una tradición anual que cumple 35 años, el Campeonato Internacional de Baloncesto de Doha acaba de celebrar su segunda edición. En este torneo participan clubes de todo Oriente Próximo y el Norte de África, pero, por primera vez, también participan los Meralco Bolts de la Asociación Filipina de Baloncesto.

Y a pesar de encontrarse a más de 7.000 kilómetros de Manila, el apoyo que recibieron les sentó como un partido en casa.

Para Cliff Hodge, jugador de los Meralco Bolts, reunir diferentes culturas en una cancha de baloncesto es una de las razones por las que ama este deporte.

"Es una locura", admite. "Si lo piensas bien, el baloncesto es un idioma que habla todo el mundo. Así que es bueno ver la camaradería y luego, todo el mundo está luchando en la cancha y todos nos alojamos en el mismo hotel, por lo que nos vemos fuera de la cancha. Es bueno, es como una hermandad. Hablamos mal en la cancha, pero fuera de ella todo es amor".

Eso es música para los oídos del organizador del torneo, Samer Saadeh.

"[Queremos] conseguir más experiencia de todas las regiones, trabajar para combinarlas en Doha. Los filipinos, especialmente, por su amor al fútbol, por este país. Y lo mismo ocurre con el Líbano. En el Líbano, el baloncesto es el primer deporte. No [como en] otros países. En el Líbano, es el primer partido. Intentamos aplicar esta mentalidad aquí [en Catar] y esperamos tener éxito".

Samer Saadeh, patrocinador de Doha Active Sports - Euronews Euronews

Se podría decir que es la "mentalidad Mamba" que hizo famosa el difunto Kobe Bryant. El libanés Sergio El Darwich afirma que el icono del baloncesto ocupaba un lugar destacado en el hogar de su infancia.

"Crecimos en un hogar competitivo, mi padre era un gran, gran, gran fan de los Lakers. Así que todo lo que hacíamos era ver a los Lakers mientras crecíamos, ver a Kobe [Bryant] y eso es de lo que me enamoré", explica Sergio.

El escolta estrella del Beirut Club afirma que la designación de Catar como sede de la Copa Mundial de Baloncesto de 2027 es una gran noticia para toda la región.

"Para todo Oriente Próximo, es bueno ver que los países árabes organizan competiciones tan importantes, y es un orgullo porque yo también soy árabe", declaró Sergio a Qatar 365.

Sergiio El Darwich, Beirut First Bsketball Club - Euronews Euronews

"Va a ser muy emocionante, muy emocionante para el futuro y los próximos cuatro años. El crecimiento del baloncesto en esta región va a ser muy, muy bueno y espero que mejore con los años."

De vuelta al vestuario, la Copa Mundial de 2027 no puede llegar lo bastante pronto para Omar Al-Ziani. "No puedo expresarlo con palabras. Voy a ver jugar a los más grandes delante de mis ojos, en mi ciudad. No se puede pedir más".