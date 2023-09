Por Aadel Haleem & Laila Humairah & Euronews

Euronews tiene la oportunidad de conocer al principal investigador médico del país, que busca frenar el rápido aumento de los casos de diabetes en la región, y echan un vistazo al trabajo desarrollado por las autoridades, para convertir a Catar en el principal polo sanitario mundial.

En este episodio de Qatar 365, el equipo de periodistas de Euronews investiga sobre el sector de la sanidad en catar. Para ello, Aadel Haleem y Laila Humairah se reúnen con los principales actores presentes y futuros del sector, y visitan instalaciones de primer nivel.

"Para 2035, habrá unos 12,9 millones de puestos vacantes en el sector sanitario, en todo el mundo. Esto incluye médicos, matronas, personal de enfermería... un montón de profesiones sanitarias", declara Mariam Al-Mutawa, jefa interina de enfermería de Hamad Medical Corporation.

"Sí, queremos culpar a la genética, pero hay un dicho famoso que reza: la genética carga el arma, pero el entorno aprieta el gatillo", afirma el doctor Rayaz Malik, profesor de Medicina de Weill Cornell Medicine-Qatar.

"Un centro médico debe ser hospitalario. Los atributos de hospitalidad, en diseño o atención al cliente, son los más atractivos para los pacientes, hoy en día", señala Hassan Elbouatmani, director de Hospitalidad y Operaciones del Hospital Aman.

"Después de estar con nosotros durante toda la semana, debemos apreciar un cambio", indica Shaheen Hamad Al-Sulaiti, oficial superior de Programas y Servicios Profesionales del Centro de Desarrollo Profesional de Catar.

Estos estudiantes de secundaria miran hacia el futuro. Están participando en una experiencia de observación laboral para ver si la carrera que tienen en mente es realmente aquella a la que quieren dedicar el resto de su vida.

"Solamente deseo que los estudiantes disfruten y salgan con una decisión estable para su futuro y su vida profesional, trazando un camino claro para su futuro académico, que les conduzca a los empleos de sus sueños", declara Shaheen Hamad Al-Sulaiti, oficial superior de Programas y Servicios Profesionales del Centro de Desarrollo Profesional de Catar.

El programa ‘Mi carrera, mi futuro’ está dirigido por el Centro de Desarrollo Profesional de Catar. Para los alumnos, es una forma estupenda de averiguar si la carrera de medicina es adecuada para ellos.

"Entonces, según esta experiencia... podremos ver si esto es adecuado para mí, si me gustaría seguir estudiando esto en el futuro, si se ajusta a mi personalidad, o no", afirma Sara Naama AlNaama, alumna de la Escuela Secundaria Femenina Al Bayan.

En términos de seguridad laboral, los expertos creen que la sanidad es una opción segura, ya que existe una necesidad global de profesionales médicos.

"Sabemos por la OMS que para el año 2035 habrá alrededor de 12,9 millones de puestos vacantes en el sector sanitario, en todo el mundo. Esto incluye a médicos, matronas, personal de enfermería y muchas otras profesiones sanitarias", señala la jefa de Enfermería en funciones, de Hamad Medical Corporation, Mariam Al-Mutawa.

Pese a todo, Enfermería no fue uno de los departamentos que los estudiantes pudieron visitar de primera mano, este año.

"La enfermería se enfrenta a una oportunidad de mercado global en competencia, y somos muy valiosos. Si hablamos de enfermería y obstetricia, tenemos suerte de que en Catar haya programas en marcha. La demanda es muy alta, y esto nos permite desarrollar habilidades. Supone una gran oportunidad", añade Mariam Al-Mutawa, jefa de Enfermería en funciones, de Hamad Medical Corporation.

"A través de las múltiples posibilidades de observación profesional que ofrece el programa ‘Mi carrera, mi futuro’, los estudiantes cuentan con una experiencia de inmersión, para ver cómo es trabajar aquí, en la Hamad Medical Corporation, por ejemplo. Así, pueden comprobar, de primera mano, si se trata de una posible carrera profesional", indica Aadel Haleem, reportero de Euronews.

De igual manera que supone una oportunidad para que los estudiantes prueben cosas nuevas, el propio programa ha evolucionado a lo largo de los años. Los organizadores han pasado de las visitas diarias a diferentes empresas, a un periodo de prácticas de una semana en un lugar de trabajo concreto, elegido por el estudiante.

"Me veo, probablemente, salvando vidas, tocando millones de corazones y ayudando a los demás", declara Noof Ahmed Alyafei, alumna de la Escuela Secundaria Femenina Al Wakra.

Tener la oportunidad de ver cómo es la asistencia sanitaria desde dentro, supone una gran oportunidad de aprendizaje, con un toque de gratitud.

"Puedo ver qué hace un médico durante el día, cómo funciona su trabajo, y cómo nosotros, como comunidad, debemos apreciarlos", añade Noof Ahmed Alyafei.

"Está bien documentado, que los grupos étnicos de Oriente Medio, el norte de África y el sur de Asia presentan los mayores factores de riesgo, en lo que se refiere a la diabetes. Aunque la diabetes tipo 2 solía considerarse una ‘condena a cadena perpetua’, puede ser reversible mediante un cambio en el estilo de vida. Para averiguarlo, me reuní con el doctor Rayaz Malik, ‘investigador médico número uno’ de Catar", explica Aadel Haleem.

Doctor Malik, un nuevo estudio de la revista médica ‘The Lancet’ señala que, en 2050, habrá 1 300 millones de personas con diabetes. ¿A qué lo atribuye?, pregunta el periodista de Euronews.

"Yo diría que, el problema fundamental de la diabetes tipo 2, en más del 70 % de las personas, es el sobrepeso, comer lo que no se debe, no hacer suficiente ejercicio, ganar peso... Como consecuencia de esto, aparece la diabetes tipo 2", responde el doctor Rayaz Malik, profesor de Medicina de Weill Cornell Medicine-Qatar.

¿Qué se debería hacer para prevenirla?, quiere saber el periodista.

"Queremos culpar a la genética, pero hay un dicho famoso que reza: la genética carga el arma, pero el entorno aprieta el gatillo. Y ese entorno es: comemos demasiado, no hacemos suficiente ejercicio, y como consecuencia, tenemos sobrepeso. Así que, debemos empezar por la base. Hay que educar a nuestros hijos para evitar que sean obesos. En esta parte del mundo es terrible. Veo niños que pesan 120 kilos. ¿Qué se puede esperar? Hay que empezar por lo básico. De hecho, en Catar, lo estamos haciendo. Hay programas comunitarios, realmente excelentes, para tratar de abordar este asunto. Siempre les digo a los pacientes que hay cuatro males en el mundo, en la alimentación. Son: la pasta, las patatas, el arroz y el pan. Son cosas buenas, pero son ‘alimentos blancos’, y tienen un gran impacto en la gente. De acuerdo. Siempre aconsejo comer menos de este tipo de alimentos. No puedo decirle a la gente que deje de comerlos, ¿verdad? Además, debemos restringir el tiempo, a la hora de comer. Quiero decir que, hay que realizar una buena comida al día. En realidad, no importa lo que se coma, pero deber haber un mínimo de 14 a 18 horas de tiempo entre esas comidas. Eso, realmente, cambia tu metabolismo y lo mejora... Y sabemos que causa pérdida de peso y que, además, mejora los resultados, respecto a la diabetes", afirma el doctor Rayaz Malik.

Ha sido nombrado ‘investigador médico número uno’ de Catar. Ha publicado más de 450 artículos. ¿De qué hallazgos, se siente más orgulloso?, interroga el reportero de Euronews.

"En primer lugar, Alhamdulillah. Tiene que ver con la microscopía confocal de la córnea. ¿Qué es la microscopía confocal de la córnea? Se trata de un escaneo de tu ojo. En realidad, observamos a personas con esclerosis múltiple, demencia, esquizofrenia, la enfermedad de Parkinson... Así, contamos con mejores datos para demostrar que podemos escanear el ojo y que esto predice... nos ayuda a identificar cambios neurodegenerativos en personas con demencia, por ejemplo", señala el profesor de Medicina de Weill Cornell Medicine-Qatar.

Para que lo entienda, un simple escaneo puede predecir la posible aparición temprana de párkinson, diabetes o demencia, como todas esas enfermedades... sugiereAadel Haleem.

"La inteligencia artificial es increíble. Ha aparecido, y en lugar de analizar dos o tres cosas en ese escáner, analiza unos 2 400 aspectos diferentes. Así, es capaz de decirme con casi un 90 % de certeza, que este es el escáner de un paciente que tiene párkinson. Puede decirme que este otro escáner es el de un paciente que va a tener demencia o esclerosis múltiple... Ese es el nuevo mundo que contemplamos. Ahí es donde, honestamente, señalo que tenemos que aprovechar la Inteligencia artificial, y que no debemos temerla", concluye el doctor Rayaz Malik.

"Forjar futuros médicos y cuidadores, y estar a la vanguardia de la investigación médica no son los únicos pilares del crecimiento de la industria sanitaria de Catar. La inversión en instalaciones médicas punteras y la revolución del tratamiento a pacientes, también forman parte del esfuerzo para aprovechar un mercado que alcanzará 12 000 millones de dólares en 2024. No es de extrañar que una de las instituciones sanitarias más novedosas de Catar, el Hospital Aman, aúne experiencia médica y servicio personalizado. Laila Humairah descubre qué hay detrás de la hospitalidad, en la atención sanitaria", señala el periodista de Euronews, Aadel Haleem.

Atención médica de calidad, tecnología punta y médicos reconocidos internacionalmente. La excelencia es el núcleo de los valores del Hospital Aman. Además de sus conocimientos médicos, el equipo tiene una amplia experiencia en hospitalidad y gestión del lujo, y se asegura de que cada paciente reciba la mejor atención, en todo momento.

"Los hospitales tradicionales pueden ser lugares fríos y sombríos, pero el Hospital Aman quiere cambiar esa percepción. Desde la combinación de colores, hasta la atención personalizada, se presta gran atención a los detalles del periplo del paciente. Parte de ello es la experiencia holística, para ayudar a reducir el estrés y la ansiedad de la enfermedad", declara Laila Humairah, reportera de Euronews.

"Para mejorar la satisfacción del paciente, su comodidad y su experiencia, en general, hay que ser hospitalario. Nos centramos en la experiencia sensorial de los pacientes, en cuanto a su olfato y su vista, y lo que pueden oír. Todo esto ha demostrado, mediante estudios, que mejora la experiencia del paciente en un hospital", afirma Hassan Elbouatmani, jefe de Hospitalidad y Operaciones del Hospital Aman.

Los estudios también demuestran que un apoyo posoperatorio pautado puede impulsar la recuperación del paciente. Esta es una parte esencial de la estrategia sanitaria del Hospital Aman.

"Creemos que una nutrición de calidad es parte integrante del proceso de recuperación de los pacientes. Por lo tanto, como parte de nuestro equipo aquí, contamos con un destacado chef y un equipo en su cocina, que son los únicos responsables de ofrecer comidas nutritivas y de calidad, tanto al paciente, desde una perspectiva de recuperación, como a sus familias", añade Hassan Elbouatmani.

El hospital también ha realizado una gran inversión en la adquisición de los equipos médicos de más alta tecnología disponibles en el mercado, en diversos campos de tratamiento.

"La innovación tecnológica es un pilar fundamental sobre el que se asienta este hospital. En radiología, nos aseguramos de contar con la última tecnología, y con máquinas de tomografía computarizada, resonancia magnética y ultrasonidos. Esto nos permite realizar, además, imágenes cardíacas avanzadas y tomografías computarizadas del corazón", señala el doctor Hussain Ismaeel, presidente de Servicios Médicos del Hospital Aman.

En cuanto a la investigación, el Hospital Aman tiene acceso a una base de datos internacional. Según el doctor Safadi, es la primera institución sanitaria, fuera del Reino Unido, incluida en la Imperial College Private Healthcare Network; una afiliación de renombre que permite a sus miembros compartir conocimientos y experiencia, para impulsar la atención al paciente y las operaciones.

"Está vinculada a la mayor red de hospitales universitarios del Reino Unido. El Imperial College Health Care NHS Trust tiene cinco hospitales en el noroeste de Londres. Así, nuestros consultores tienen el privilegio de visitar los hospitales, de primera mano, y participar como observadores en sus debates multidisciplinares", explica el doctor Bassem Safadi, presidente de Servicios Quirúrgicos del Hospital Aman.

A pesar de ser uno de los hospitales más novedosos de Catar, ya hay planes de expansión en marcha. El año que viene, el hospital Aman abrirá una clínica en el centro de Msheireb, en el corazón de Doha.