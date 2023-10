Atrapados por la lucha: el auge de las artes marciales mixtas en Catar

En este episodio de Qatar365, luchamos con el auge de los deportes de combate en Doha y descubrimos de primera mano cómo es luchar dentro de la jaula.

El interés por las artes marciales mixtas ha aumentado considerablemente en Qatar y en la región. Tanto es así que el Ultimate Fighting Championship, más conocido como UFC, ha abierto dos nuevos gimnasios en el país árabe.

Aunque el término deporte de combate pueda sonar agresivo, los luchadores afirman que la belleza está en el arte de la defensa personal. Tatie Passos dirige el programa de jiu-jitsu del gimnasio. La entrenadora brasileña suele entrenar una, dos y a veces hasta tres veces al día.

"La base de todas y cada una de las artes marciales es protegerte, es defenderte. Así que, [en] cualquier clase de grupo, ofrecemos esto", dijo Tatie Passos, entrenador jefe en UFC Gym Qatar.

Tatie Passos, entrenador jefe del UFC Gym Qatar

"Una clase se basa más en la lucha, como el jiu-jitsu brasileño y la lucha libre. Otras clases se centran más en los golpes, como el boxeo y el Muay Thai".

"Lo que intentamos hacer aquí [es] crear un equipo muy bueno, un entorno de entrenamiento muy bueno que esté abierto a todo el mundo [...] Las artes marciales te enseñan muchas lecciones de la vida. Las lecciones que aprendes no solo se aplican en el tatami. Si aprenden a ser más humildes, aprenden sobre disciplina, aprenden sobre respeto".

Chris Bothwell llegó a Doha hace 13 años y le encanta la hermandad que construyó sobre el tatami.

"Siempre me han gustado los deportes de contacto. Y me encanta que podamos entrenar todo el cuerpo mientras practicamos el deporte. No solo eso, sino que siempre que estoy entrenando existe una auténtica camaradería entre todos los que entrenan", declaró Chris a Qatar365.

No es realmente un club de lucha, sino más bien una comunidad de lucha. Los participantes varían en edad y destreza, pero todos comparten un amor común por el deporte de las artes marciales mixtas.

Saeed Kosar es el Director Gerente de UFC Gym Qatar. Vive en Qatar desde hace más de dos décadas. Aunque creció practicando otro deporte en Canadá y hace unos años ni siquiera sabía lo que eran las MMA, se ha enamorado de este arte.

"Ahora soy un gran aficionado. Siento un gran respeto por ellos", explica. "Empecé a hacer jiu-jitsu y también MMA. Es un deporte completamente distinto al que practicaba cuando era niño, que era el baloncesto profesional. Es aprender nuevas habilidades. Volver a recibir instrucciones de un entrenador, cometer errores e intentar mejorar y hacerlos mejores".

Las artes marciales se han disparado en los últimos años, y más combatientes han entrado en la abarrotada jaula.

Donn Davis es el fundador y presidente de la Liga de Luchadores Profesionales (PFL). Vino a Qatar para hablar de los planes de expansión de la PFL en la región y tuvo palabras de lucha para su rival.

Donn Davis, fundador y presidente de la PFL.

"Francis Ngannou, el luchador número uno del mundo, dejó la UFC para unirse a la PFL. Jake Paul - la superestrella influyente - vino a la PFL. ¿Por qué vinieron estos dos luchadores de primera? La liga del luchador primero. Los luchadores tienen el control. Temporada regular, eliminatorias y campeonato", dijo Davis.

"En la PFL, ganas y avanzas. Si pierdes, te vas a casa. No es como la UFC o cualquier otro deporte de combate. El promotor no decide nada en la PFL. Lo decide el atleta", añadió.

Sentado con el campeón de peso ligero de la UFC

Es uno de los mejores luchadores libra por libra del planeta. A menudo se describe a Islam Makhachev como "el próximo Khabib" en referencia a su mentor, Khabib Nurmagomedov, posiblemente uno de los mejores luchadores de la UFC de la historia.

Recientemente, luchadores y entrenadores de Qatar tuvieron la rara oportunidad de aprender técnicas de derribo de la mano de Makhachev, que impartió una clase magistral sobre artes marciales mixtas. En su opinión, la naturaleza cruda y brutal de este deporte podría explicar su creciente popularidad en la región.

"A todo el mundo le gusta luchar [...] Saben, esto es [una] pelea de verdad. No llevas guantes grandes, solo llevas guantes pequeños, pantalones cortos y vas a la jaula. Y te tienes a ti y a tu oponente".

Islam Makhachev, campeón de peso ligero UFC.

"Este es mi sueño, ser campeón de la UFC, ser el mejor luchador de la UFC del mundo, ya sabes. Este es mi sueño", reveló Makhachev.

Al igual que Khabib, Islam Makhachev es un orgulloso luchador musulmán y daguestaní. Dijo a Qatar365 que su fe está en el primer plano de su mente durante sus peleas.

"Esto [la fe, NDLR] es lo más importante, no solo para mí, para todos los musulmanes. Cuando subo a la jaula, nada me ayuda: ni el entrenamiento, ni mis esquinas, ni mis sparrings, solo Dios".

"¿Sabes por qué el Daguestán [tiene] muchos campeones? Porque el hierro afila al hierro. Por eso tenemos muchos campeones. Entrené toda mi vida con Khabib [Nurmagomedov], y me ayudó mucho."

Makhachev declaró a Qatar365 que los jóvenes luchadores que aspiran a destacar en este deporte deben estar dispuestos a esforzarse.

"Muchos quieren ser campeones, pero no muchos quieren levantarse temprano por la mañana, entrenar duro. [No importa si es MMA u otro deporte. Solo tienes que estar concentrado, entrenando todos los días".

Entrenar el cuerpo y la mente con el taekwondo

De un estilo de combate relativamente moderno a las antiguas artes marciales. El Taekwondo se remonta a hace casi 2.000 años.

Originario de Corea, el taekwondo, que literalmente significa arte de las patadas y los puñetazos, se ha convertido en un popular deporte internacional. Se trata de defensa personal, pero eso no significa que las patadas no sean contundentes.

En el Kim's Xtreme Taekwondo de Doha, grupos de fanáticos de la lucha aprenden este deporte de combate bajo la dirección del maestro Sungjin Kim.

Son jóvenes y algunos pequeños de estatura, pero si intentan hacerles daño, estos estudiantes de taekwondo se defenderán rápidamente.

Alumnos de taekwondo del gimnasio Kim Xtreme.

Entre los alumnos de Kim hay desde niños de cuatro años hasta adultos de 50 o 60 años. Entre ellos está James Kim, de 10 años, que empezó a practicar taekwondo por su hermano pequeño, pero que ahora se ha enamorado de este deporte.

"Es divertido, supone un reto y hace que mi cuerpo esté muy activo", reveló.

Suhani Sabu, de 17 años, lleva cinco practicando taekwondo y también ha notado algunos beneficios.

"Es un antiestrés para mí, porque los exámenes y las tareas del colegio me estresaban mucho y venir aquí me ayudaba a calmarme y a sentirme ligera".

Calma y ligereza no es como se describirían algunas de las técnicas. De hecho, los movimientos son rápidos, fuertes y precisos.

Surgjin Kim, dueño y maestro de taekwondo del gimnasio Kim Xtreme Taekwondo.

En el taekwondo, dominar la mente es tan importante como fortalecer el cuerpo. La concentración y el acondicionamiento físico ayudan a los combatientes a superar lo que antes parecía imposible.

"Es control mental", dijo Sungjin Kim a Qatar365. "Para explicarte el significado del taekwondo. Tae" significa pies, "kwon" significa puños y "do" significa mental. Por tanto, taekwondo significa [combinar] entrenamiento físico y mental.

Esta mentalidad también puede aplicarse a la vida cotidiana. A Hammam Haddad, de raza negra, el taekwondo le enseñó a ser disciplinado y a concentrarse.

"No me preocupaba por nada en mi vida, para ser sincero. Pero cuando practicamos taekwondo [...] estamos aprendiendo, nos centramos en cada detalle. Y con más práctica y más tiempo, se convierte en algo de tu rutina diaria o en un hábito. El taekwondo es una forma de vida".

Hammam ha alcanzado el rango de cinturón más alto en taekwondo y está trabajando para obtener el certificado de profesor. Es un modelo a seguir para los demás alumnos de la sala.

Con alumnos como James, Hammam y Suhani manteniendo vivas las antiguas artes marciales, el futuro del taekwondo como deporte internacional parece más fuerte que nunca.