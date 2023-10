Por Euronews

Al menos 49 personas murieron en un ataque ruso que alcanzó una tienda de comestibles en una población de la región de Járkov, en el este de Ucrania, anunciaron las autoridades ucranianas.

PUBLICIDAD

“Un crimen claramente brutal de Rusia, un ataque con misil contra una tienda de productos alimentarios, un acto totalmente deliberado de terrorismo”, escribió Zelenski en su cuenta de Telegram, donde publicó una imagen del resultado del ataque.

El presidente ucraniano recordó que está en conversaciones con varios líderes europeos para reforzar las defensas antiaéreas ucranianas y poder proteger mejor sus pueblos y ciudades de ataques como el de hoy.

“Debemos parar el terror ruso”, agregó Zelenski, que calificó de “criminales” a “todos los que ayudan a Rusia a burlar las sanciones” que le impiden importar piezas de misiles y otros bienes que utiliza para producir armamento.

“Rusia necesita este y otros ataques terroristas similares para una sola cosa: hacer de la agresión genocida la norma en todo el mundo”, añadió.

Zelenski dio las gracias a “todos los líderes y todas las naciones del mundo” que ayudan a Ucrania a proteger a su población civil.

Mientras Rusia intenta ocupar de nuevo la antigua ciudad de Kupiansk, cerca de la frontera rusa, la región se ha vuelto demasiado peligrosa para los civiles.

En respuesta a los ataques con misiles con guía al blanco, las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación "obligatoria" de parte de Kupiansk y pueblos cercanos.

A pesar de ser terminantes, las órdenes no se aplican en su totalidad porque algunos vecinos quieren quedarse.

"Tengo muchas ganas de volver a casa. Lo hice todo con mis propias manos. Aunque mi casa es pequeña, la construí yo mismo, junto con el garaje, el sótano y la pocilga".

"Se han muerto todos, me quedé sola y dije no me voy a ningún lado. Tenemos de todo: agua, luz, gas. Pero hubo un tiempo que no teníamos. Ni agua ni nada, fue terrible. Ahora Tenemos de todo, pero no sé si tendremos calefacción para el invierno".

Klim, comandante de la Unidad de Respuesta Rápida de la Cruz Roja Ucraniana para la región de Járkov explica:"Creo que los más listos ya se fueron. No entiendo por qué te quedas y te pones en peligro. Entiendo que algunas personas digan 'tengo guardada toda mi vida, para una tele o algunas cosas personales', pero GRAD (ed: misiles) no discriminan. La vida no debería terminar así."

Sin embargo, para aquellos que están dispuestos a irse, la Cruz Roja evacua a los residentes a la vecina ciudad Jarkóv, que a su vez es bombardeada periódicamente por Rusia.

Kupiask estuvo entre las primeras ciudades ucranianas capturadas por Rusia al comienzo de su invasión a gran escala.

Estuvo ocupada de febrero a septiembre de 2022.

Ahora, este nudo ferroviario, el mayor en la región de Járkov, vuelve a sufrir nuevamente el impacto de la invasión.