Por euronews español

Cumbre de Granada | La oposición de Polonia y Hungría no bloqueará el pacto migratorio en la UE, que solo precisa mayoría cualificada, como explicó el presidente francés Emmanuel Macron

PUBLICIDAD

La oposición de Polonia y Hungría al pacto de la Unión Europea sobre migración y asilo impidió aprobar en la cumbre de Granada una declaración final sobre migración respaldada por todos los Estados miembros. No obstante, eso no significa que no se vaya a adoptar la nueva política migratoria.

El presidente francés, Emmanuel Macron, relativizó el fracaso explicando que Polonia y Hungría no puede bloquear una decisión por mayoría cualificada.

"(Polonia y Hungría) han expresado en la mesa su desacuerdo, que ya habían manifestado a nivel ministerial. Pero eso no es suficiente para bloquear una decisión de la mayoría cualificada, que creo que está muy bien pensada y que -si se puede decir así- nos permite avanzar de manera concreta", subrayó Macron.

Al igual que con la migración, ningún otro tema importante obtuvo un resultado "satisfactorio".

Los líderes se negaron a fijar una "fecha objetivo" para la adhesión de Ucrania al bloque. Antes de la cumbre se había barajado la posibilidad de que se iniciara el proceso oficial este mismo mes de diciembre.

Los intentos de encontrar soluciones a los conflictos en torno a Kosovo y Nagorno Karabaj tampoco tuvieron ningún éxito. La abstención de los dirigentes de Azerbaiyán y Turquía hizo imposible mantener conversaciones concretas sobre el primero; en cuanto al segundo, aunque tanto Belgrado como Pristina estuvieron presentes al más alto nivel, simplemente se negaron a sentarse juntos a la misma mesa.