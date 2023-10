Por Magdalena Chodownik

Polonia se acerca a las elecciones con el 45% de indecisos y los ojos puestos en el voto femenino, que es el que según las encuestas ocupa más espacio en ese grupo.

PUBLICIDAD

Este fin de semana los polacos votarán en unas elecciones parlamentarias que no solo decidirán la dirección política del país, sino que tendrán un impacto importante en la seguridad y la política de toda la región. Sin embargo, las encuestas dicen que alrededor del 45% de los votantes todavía están indecisos.

"En este grupo hay personas que planean votar pero no están seguras por quién lo hacen o piensan que aún así pueden cambiar de opinión, y también hay personas que no planean votar. En este grupo hay un poco más de mujeres que hombres y como las investigaciones muestran que las mujeres son generalmente más prodemocracia y más progresistas, si decidieran votar, eso podría significar que sus votos podrían influir en las elecciones", explica Katarzyna Wodniak, experta en políticas sociales del Trinity College de Dublín.

La "¡Mujeres a las urnas!" fue creada para alentar a las mujeres a hacer uso de su derecho democrático. En unas elecciones reñidas, cada voto podría tener un impacto decisivo.

"En la parte superior de esta lista de por qué las mujeres no votan está la respuesta de que no creo que mi voto importe. Otra respuesta es que no confiamos en los políticos y no creemos en la política", afirma Katarzyna Rozenfeld, de la campaña "¡Mujeres a las urnas!".

"Alguien dijo muy amablemente recientemente que la libertad es la posibilidad de elegir. Valoro mucho mi libertad, por eso voy a votar. No tenemos que estar de acuerdo entre nosotros, pero todos podemos ir a las urnas", explica Agnieszka Wozniak-Starak, periodisra y presentadora de rario y televisión.

"Lo muy importante de esta campaña es que muchas mujeres han empezado a hacer preguntas y no se quedan calladas", asegura Rozenfeld.

La campaña ha sido un éxito y las estadísticas están empezando a mejorar. Pero la falta de confianza en los políticos significa que un grupo significativo de personas, alrededor del 10%, se niega a votar.

"No tengo absolutamente ninguna confianza en los políticos, y creo que los políticos se la han ganado. Creo en la democracia directa, no en la democracia parlamentaria. Creo que se debe votar a favor de una determinada causa, por ejemplo en un referéndum, y no "Dé carta blanca a alguna persona que puede votar de una manera u otra. No tengo control sobre lo que esa gente haga después", lamenta la activista Zenobia Zaczek.

Parece que en la última semana de la campaña electoral los partidos políticos estarán más centrados en ganar los votos de los polacos indecisos, como ya lo están los convencidos.