Israel | Hablan los supervivientes de la agresión de Hamás

Por /Euronews

Un grupo de 35 personas mayores del kibutz de Kfar Aza, cerca de la Franja de Gaza, ha vuelto a casa después de un viaje turístico a Bulgaria.

PUBLICIDAD

Un grupo de 35 personas mayores del kibutz de Kfar Aza, cerca de la Franja de Gaza, ha vuelto a casa después de un viaje turístico a Bulgaria.

Una ausencia que probablemente les salvó la vida.

Pero regresaron sin saber quiénes de sus amigos y familiares sobrevivieron a la masacre en su localidad.

Una asistenta del Ministerio de Bienestar Social de Israel explica:“Está claro que se encuentran en una situación muy traumática porque viven en el infierno del no saber. No han dormido, no han comido”.

El ataque al festival de música Supernova dejó alrededor de 260 muertos, según la organización de identificación de victimas israelí Zaka. Algunos de los supervivientes recuerdan lo ocurrido.

Shani Hadar, de 35 años, recibió un disparo en el hombro y se escondió durante 10 horas antes de escapar. Ir al evento en sí fue una decisión de último momento: "Fui atacada por un terrorista cuando intentaba escapar de la carretera. Simplemente irrumpieron en las carreteras. Vi que había terroristas delante y detrás de mí. No tuve más remedio que correr hacia la izquierda del camino".

Usé un kimono como vendaje. Me di cuenta de que la sangre seguiría fluyendo y sabíamos que la ayuda no llegaría rápidamente”.

Este hotel da refugio a víctimas israelíes. Algunos sobrevivieron a los ataques haciéndose los muertos, otros se escondieron en armarios o debajo de las camas. Todos hemos perdido a alguien.

Rachel Stellman, superviviente explica:“Soy de izquierda y sabemos que no todo el mundo apoya a Hamás. Ahora no estoy segura de cuál es mi posición. Tendré que trabajar muy duro con y para recuperar mi humanidad nuevamente”.