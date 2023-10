Por Euronews con AP

El partido conservador de derechas Ley y Justicia habría obtenido el mayor número de escaños en el Parlamento, pero es probable que no cuente con suficientes aliados para formar gobierno.

1. La oposición parece haber conseguido una victoria

Según los sondeos a pie de urna, los tres principales partidos de la oposición polaca habrían obtenido un total de 248 escaños en la Cámara Baja, el Sejm, de 460 escaños. El mayor de los grupos es Coalición Cívica, liderado por Donald Tusk, ex primer ministro y presidente de la Unión Europea, lograría el 31,6% de los votos.

"He sido político durante muchos años. Soy deportista. Nunca en mi vida me he sentido tan feliz por haber quedado aparentemente en segundo lugar. Polonia ha ganado. Ha ganado la democracia. Les hemos apartado del poder", dijo Tusk a sus enfervorizados seguidores.

"Este resultado aún podría ser mejor, pero ya hoy podemos decir que este es el fin de los malos tiempos, este es el fin del gobierno de la Ley y la Justicia", añadió Tusk.

2. Los votantes juzgan los años de Ley y Justicia en el poder

Si se mantiene el resultado previsto por los sondeos a pie de urna, el partido gobernante Ley y Justicia ha ganado también ha perdido. Consiguió más escaños que ningún otro partido, pero menos que en las elecciones anteriores y no los suficientes para poder encabezar un ejecutivo que pueda aprobar leyes en la legislatura.

El sondeo a pie de urna de Ipsos sugería que Ley y Justicia sacaría 200 escaños. Su posible socio, la ultraderechista Confederación, 12 escaños, un resultado que el partido reconoció como una derrota.

Durante la campaña, muchos polacos describieron la votación como la más importante desde 1989, cuando nació una nueva democracia tras décadas de comunismo. Entonces la participación fue del 63%.

A pesar de las muchas incertidumbres que se avecinan, lo que parecía seguro era que el apoyo al partido gobernante se ha reducido desde las últimas elecciones de 2019, cuando obtuvo casi el 44% de los votos, y su popularidad se ha visto mermada por la elevada inflación, las acusaciones de amiguismo y las disputas con los aliados europeos.

Hay un alto nivel de propiedad estatal en la economía polaca, y el partido gobernante ha construido un sistema de clientelismo, entregando miles de empleos y contratos a sus leales.

El principal líder de la oposición polaca, Donald Tusk, ejerce su derecho a voto durante las elecciones parlamentarias en Varsovia, Polonia, 15 de octubre de 2023.

3. Gran cambio de rumbo social, político y cultural

Incluso antes de que se conozcan los resultados definitivos, lo que probablemente ocurrirá el martes, está claro que los votantes polacos han decidido que quieren un cambio de rumbo para el país, no sólo político, sino también social y cultural.

En las elecciones estaban en juego la salud del orden constitucional de la nación, su posturasobre los derechos LGBTQ+ y el aborto, y las alianzas exteriores de un país que ha sido un aliado crucial de Ucrania después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala.

El activista por los derechos LGBTQ+ Bart Staszewski lo calificó como el final de una "pesadilla".

"Esto es sólo el principio de la recuperación de nuestro país. La lucha está por delante, pero hoy respiramos aire fresco", afirmó.

La activista medioambiental Dominika Lasota se emocionó diciendo que "tenemos el futuro en nuestras manos".

Ley y Justicia ha buscado un mayor control sobre las instituciones del Estado, incluidos los tribunales, los medios de comunicación públicos y el propio proceso electoral.

Una mujer emite su voto durante las elecciones parlamentarias en Varsovia, Polonia, el domingo, el 15 de octubre de 2023.

4. Desbloqueo de los fondos europeos

Un cambio político en Polonia podría abrir el camino para que la UE libere miles de millones de euros en fondos retenidos por lo que la UE considera erosión democrática.

Piotr Buras, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo que la oposición había ganado gracias al "creciente cansancio" con el gobierno entre los polacos, "más allá de los grupos que suelen apoyar a los liberales".

También estaba en juego el destino de la relación de Polonia con Ucrania. El partido de extrema derecha Confederación hizo campaña con un mensaje antiUcrania, acusando al país de falta de gratitud hacia Polonia por su ayuda en la guerra de Rusia.

Su resultado fue mucho peor de lo esperado, con 14 escaños, lo que supone un alivio para Kiev.

5. El referéndum sobre inmigración podría haber fracasado

Coincidiendo con las elecciones se celebró un controvertido referéndum sobre inmigración, edad de jubilación y otras cuestiones. El gobierno quería que el pueblo votara si aceptaba a miles de inmigrantes en el marco de un plan de inmigración de la UE.

Algunos opositores al gobierno pidieron a los votantes que boicotearan el referéndum, diciendo que era un intento del gobierno de galvanizar a sus partidarios.

Se vio a muchos votantes negarse a participar en el referéndum y el sondeo a pie de urna cifró la participación en un 40%, lo que significaba que los resultados no serían legalmente vinculantes.