Calles desiertas, soldados patrullando, escombros de lo que hasta hace poco tiempo era una comisaría, una casa alcanzada por un misil... Las calles de Sderot, a menos de un kilómetro de la frontera con Gaza, están desiertas tras el ataque perpetrado la semana pasada por milicianos de Hamás. Gran parte de los 30 000 habitantes de la ciudad israelí han sido evacuados a zonas seguras. Los equipos del servicio de ambulancias de Israel están entre los que se han quedado en la localidad. Apenas unos minutos después de la llegada del equipo de Euronews a la ciudad, suena una alarma de misiles. Todos corren hacia el refugio.

"Este es un nuevo trauma. Sabemos lo que es oír la alarma todos los días, a todas horas. Salimos, vamos al refugio, volvemos a lo nuestro... Pero esto fue otra cosa. Sábado, 6 de la mañana, Terroristas sacándote de tu cama, en tu casa...", declara Jonathan Jolodenco, socorrista del Magen David.

Tova y su marido Ashar son los únicos que quedan en uno de los edificios de la 'ciudad fantasma'.

¿No quiere irse?, pregunta la periodista de Euronews, Valérie Gauriat, a Tova Turjeman.

"No, ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué me aportará? Este es mi lugar. Tengo un búnker, tengo mi ropa... tengo todo aquí. No necesito ir a ninguna parte. Mi marido está aquí...", responde Tova Turjeman.

Mark también ha decidido quedarse.

Su tienda es la única que sigue abierta en esta zona. ¿Por qué sigue abriéndola?, interroga Valérie Gauriat.

"Cuando hago algo por los demás, aunque sea poco, esto me ofrece un propósito. Por eso la sigo abriendo. Lucharemos. Este es nuestro único hogar. No tenemos otro sitio al que ir, en el mundo... solamente tenemos este lugar", declara Mark Azedaiev, comerciante de Sderot.

"Hay una ambiente muy inquietante en Sderot, que solamente se ve interrumpido por el sonido de drones, aviones de combate, y lo que parecen ser morteros, disparados hacia la Franja de Gaza. Los que siguen en la ciudad contienen la respiración, a la espera de la anunciada ofensiva terrestre sobre Gaza", concluye la corresponsal de Euronews, Valérie Gauriat, en la ciudad de Sderot.