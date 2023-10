Las autoridades iraníes han amenazado con "intervenir en el conflicto" si Israel lanza una operación terrestre en la Franja de Gaza y han amenazado con una "acción preventiva". Euronews habló con expertos sobre lo que podría ser esta "intervención" y sus consecuencias.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores , Hossein Amir-Abdollahian, declaró que cada vez es menos probable un arreglo político de la situación en la Franja de Gaza, y Teherán admite la posibilidad de una "acción preventiva" contra Israel.

Al mismo tiempo, el ministro aclaró que la república islámica no tiene intención de entrar en un conflicto militar con Tel Aviv si Israel no ataca territorio iraní.

"No podemos descartar que Irán decida intervenir directamente", comentó en declaraciones desde Teherán Jake Sullivan, asistente del Presidente de Estados Unidos para la Seguridad Nacional.

El propio Israel reaccionó con dureza a las advertencias iraníes.

"Irán y Hezbolá, no nos pongáis a prueba en el norte. El precio que tendréis que pagar será mucho más alto. Os digo en hebreo lo que el presidente de Estados Unidos dijo en inglés: no lo hag_áis",_ declaró el primer ministro israelí , Benjamín Netanyahu.

The Wall Street Journal citó anteriormente a "altos cargos de Hamás y Hezbolá" que afirmaban que Irán había ayudado a los militantes a planear un ataque contra Israel, pero el líder supremo de la república islámica, el ayatolá Ali Jamenei, rechazó la especulación.

"Maestro de la guerra por delegación".

Los expertos recuerdan que Teherán mantiene desde hace tiempo estrechos vínculos con Hamás.

En el caso del atentado del 7 de octubre contra Israel, hay indicios de que hubo ayuda exterior, afirma Sarah Bazubandi, investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales.

"Irán es uno de los patrocinadores de Hamás desde hace mucho tiempo. Es uno de los principales ayudantes del grupo en términos de organización de entrenamiento y logística, contrabando de armas. En cuanto al ataque contra Israel, hay puntos que plantean la cuestión de si Irán estuvo directamente implicado en su preparación. Un ejemplo: la infiltración de militantes en territorio israelí. No se puede aprender a pilotar parapentes en los túneles de Gaza o en una zona vigilada por el ejército israelí. Practicaron y desarrollaron estas habilidades en otro lugar", señala el experto.

Según Bazubandi, Irán no participará directamente en los combates. Es probable que Teherán recurra a las organizaciones no estatales a las que apoya.

"Irán es un maestro en crear y dirigir guerras por poderes. Invierten financiera, militar y tecnológicamente en el desarrollo del llamado "eje de resistencia" en la región. La razón de invertir en su creación y expansión es que Irán lleva intentando evitar la confrontación directa con nadie desde el final de la guerra entre Irán e Irak. En_sus declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores iraní menciona precisamente la 'reacción_ del eje de resistencia'", señala el experto.

Irán no sólo apoya a Hamás, sino también a otros grupos de ideología antiisraelí, desde el movimiento chií Hezbolá en Líbano hasta la Yihad Islámica suní en la Franja de Gaza y Siria.

Como declaró un portavoz libanés de Hamás al Financial Times en una entrevista reciente, los objetivos del "eje de la resistencia" son destruir Israel y contrarrestar la influencia estadounidense en Oriente Próximo.

"El principal riesgo es que Irán pueda empujar a sus aliados en Líbano, en particular Hezbolá, a abrir un nuevo frente contra Israel en el norte", señala Ali Vaez, director del programa sobre Irán del International Crisis Group.

Los combatientes de Hezbolá están mejor armados y entrenados que los de Hamás, según Barbara Slavin, responsable del programa sobre Oriente Próximo del Centro Stimson de Washington.

Disponen de un arsenal de 150.000 cohetes que pueden utilizar contra las principales ciudades israelíes", afirma Barbara Slavin, responsable del programa sobre Oriente Próximo del Centro Stimson de Washington_._"Creo que esto es un indicador alarmante de que si Israel lanza una operación terrestre en Gaza, Hezbolá se verá obligado a responder de alguna manera, quizá abriendo un segundo frente en el norte de Israel", afirma Slavin.

Los expertos señalan que el principal objetivo de la política de defensa de Teherán es impedir un ataque directo contra territorio iraní.

Después de que militantes de Hamás invadieran Israel, los aliados de Tel Aviv, Estados Unidos y Gran Bretaña, enviaron buques de guerra y aviones a la región como medida disuasoria.

"Teherán no enviará a sus militares a la zona de guerra para ayudar a Hamás", está convencida Barbara Slavin.

Según Ali Vaez, si Irán se involucra directamente en el conflicto, existe el riesgo de que países como Irak, Siria y Líbano también se vean implicados.

"Las consecuencias podrían ser catastróficas no sólo para la región, sino para el mundo entero", afirma Ali Vaez.

¿Está Oriente Medio al borde de una nueva gran guerra?

"Creo que en realidad podemos estar al borde de una gran guerra en Oriente Próximo. ¿Quién está dispuesto a una escalada tras la operación terrestre israelí en Gaza? Podrían ser Irán, Hezbolá, los houthis yemeníes. Estamos en una etapa muy peligrosa de la historia moderna de la región de Oriente Próximo", afirma Sara Bazubandi.

La experta recuerda que el propio Irán tiene potencial para un ataque directo contra Israel. Los misiles de largo alcance fabricados por Teherán, como dijo el ejército iraní hace un año, "podrían arrasar Tel Aviv". La república islámica está desarrollando activamente tecnología de misiles y sistemas no tripulados.

Basubandi afirmó que nadie desea otra gran crisis en la región, pero la situación no es sencilla y podría cambiar en cualquier momento.

"Los iraníes, a pesar de su encendida retórica, probablemente no quieren un conflicto regional. Es_un equilibrio muy difícil para todos entre actuar lo suficiente para no perder la cara, pero al mismo tiempo no cruzar las fronteras ni perder_ la cabeza", afirma Ali Vaez.

Además, un nuevo conflicto de gran envergadura, señala Vaez, podría hacer que Teherán perdiera su programa nuclear.

"Si entramos en una guerra a gran escala, Estados Unidos e Israel probablemente lo verán como una oportunidad para destruir el programa nuclear iraní, que está más cerca que nunca de desarrollar armas nucleares. Esto tendrá un coste enorme, capacidades militares y posiblemente enormes bajas humanas", advierte el experto.

Según Barbara Slavin, los diplomáticos se centran ahora en reducir la probabilidad de que el conflicto se agrave.

"Ésta es ya la guerra más sangrienta entre Israel y sus adversarios en décadas", afirma Slavin. - Pero__Israel no puede "bombardear su camino hacia la paz". En algún momento habrá que hacer un esfuerzo serio para intentar resolver los problemas de los palestinos".

En esto, dice el experto, los socios y amigos árabes de Israel pueden desempeñar un papel._.

"Una resolución práctica y justa de este conflicto redunda en interés de toda la humanidad. Pero es muy, muy difícil lograrlo", subraya Slavin.

La guerra entre Israel y Hamás es el tema principal de la reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Organización de Cooperación Islámica, que se celebra en Yeda (Arabia Saudí) el 18 de octubre.