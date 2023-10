Por AFP

Los temblores provienen de los Campos Flégreos, una zona llena de cráteres volcánicos.

En las cercanías de Nápoles, Italia, los continuos temblores en la tierra están generando pánico entre la población. Pero no es el volcán Vesubio el que los está provocando.

Estos tienen su origen en los Campos Flégreos, una zona llena de cráteres volcánicos. Los expertos aseguran que, por el momento, no hay indicios de una erupción inminente.

Giuseppe Mastrolorenzo, vulcanólogo, afirma: "El suelo se eleva, hay terremotos debido a la presión de la deformación del suelo. Se liberan más gases. Creemos que algo está cambiando debajo, podría ser que el magma está subiendo. Pero desgraciadamente solo son hipótesis".

Aun así, los crecientes temblores tienen preocupada a la población, sobre todo el seísmo de 4,2 de la semana pasada, el mayor en 40 años.

"Hay una preocupación creciente, porque hacía cuarenta años que no sentíamos movimientos de tierra tan fuertes", asegura una ciudadana de Pozzuoli, cerca a los Campos Flégreos.

Otro ciudadano, al preguntarle si conoce las medidas a tomar en caso de emergencia, responde: "No, no existen. Esperemos que no pase nada".

Las autoridades ya están probando la resistencia de los edificios y voluntarios de Protección Civil están saliendo a la calle para informar a los residentes en caso de evacuación, algo que ya ocurrió a principios de los 80 y obligó a 40 000 a abandonar sus hogares.