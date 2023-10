Por Euronews en español

Alice Bellandi, en menos de 78 kilos, consiguió en la última jornada la tercera presea dorada para el país europeo. España se despide con tres medallas, dos bronces y una plata.

Tercera y última jornada de Grand Slam de Yudo en Abu Dabi, con los pesos pesados tomando todo el protagonismo. Un espectáculo digno de ver que hizo temblar una y otra vez el tatami y la grada.

En menos de 90 kilos, el serbio Nemanja Majdov se impuso con un fantástico waza-ari al español Tristani Mosakhlishvili, consiguiendo así su primera medalla de oro en cuatro años. Gergely Gulyas, ministro del Gabinete del primer ministro de Hungría, entregó las medallas.

"En 2016 era Junior", recordaba después el campeón. "Fue mi primera competición en menos de 90, y gané una medalla de Grand Slam. Así que es mi primera medalla Senior de Grand Slam en Abu Dabi. Así que estoy muy feliz, y siempre me siento muy bien aquí. La organización es perfecta, todo es perfecto".

Otro oro para Italia

En menos de 78, la superestrella italiana Alice Bellandi tuvo un día extraordinario, llegando a la final y conquistando otra medalla de oro para Italia, la tercera.

La entrega de medallas corrió a cargo del secretario general del Consejo Deportivo de Abu Dabi, Aref Alawani.Tania Missoni, invitada de la Federación Internacional de Yudo y miembro del Consejo de Missoni Ltd, entregó los cheques y las flores.

"Cuando la gente me habla y me dice "me encanta tu yudo", para mí es como una medalla", confesaba Melandi. "Como pasa con los niños de aquí, son tan monos..."

El campeón del mundo Arman Adamian se mostró intratable a lo largo de todo el día en menos de 100 kilos, y el combate por la medalla de oro no fue diferente. Adamian se abrió camino hacia la victoria con una determinación y una habilidad inigualables.

Haruki Uemura, miembro del Comité Ejecutivo de la FIJ y presidente del Kodokan, le colgó la medalla.

La portuguesa Rochele Nunes realizó por su parte un bonito lanzamiento y posterior derribo que le daba la codiciada medalla de oro de más de 78. Una hermosa victoria para Portugal que fue seguida de una hermosa muestra de amistad con su oponente.

El presidente de la Comisión de Kata de la Federación Internacional de Yudo, Franco Capelletti, hizo los honores.

En más de 100, otro campeón del mundo, Inal Tasoev, culminó su sobresaliente jornada con un espectacular ippon ante Eric Abramov, subiendo con ello a lo más alto del podio más resistente. Allí, el invitado de la FIJ Cosmin Balcacean, colgaba las preseas

Han sido en total tres días de yudo de mucha calidad, repletos de momentos mágicos. Muchos de ellos fueron protagonizados por el equipo local, cada vez más competitivo, como muestran las dos medallas conseguidas en este Grand Slam.

Abu Dabi se despide por el momento habiendo cumplido con creces, pero el yudo no descansa y sigue viajando. ¡Hasta la próxima!