La canción se incluirá en la reedición de los 'Red Album' y 'Blue Album', las recopilaciones de los mejores temas del desaparecido cuarteto

Nueva canción de los Beatles para el próximo 2 de noviembre, según anunció el músico británico Paul McCartney

Se títula 'Now and Then', y es un tema en el que tanto John Lennon como George Harrison trabajaron en la década de 1970, y que McCartney y Ringo Starr completaron el año pasado.

Se ha recurrido a la Inteligencia Artificial para 'extraer' la interpretación de Lennon de la maqueta original, cuyo sonido era tan deficiente que los integrantes restantes de la banda habían renunciado a utilizarlo durante décadas.

Allí estaba, la voz de John, clara y cristalina. Es bastante emocionante. Todos tocamos sobre ella, es una genuina grabación de The Beatles Paul McCartney Músico

'Now and Then' fue escrita por Lennon después de que los Beatles se separaran en 1970 y sus grabaciones iniciales han circulado de manera extraoficial durante años.

Tras la muerte del músico, asesinado en Nueva York en diciembre de 1980, su viuda, Yoko Ono, le entregó el tema a McCartney en una cinta titulada "Para Paul" que contenía asimismo versiones tempranas de 'Free As A Bird' y 'Real Love'.

La nueva canción se incluirá, además, en la reedición de los "Red Album" y "Blue Album", las recopilaciones de los mejores temas del desaparecido cuarteto, lanzadas originalmente en 1973.