Por Feyruz con EFE

La administración Biden descarta un alto el fuego pero defiende las pausas humanitarias para sacar a los rehenes de Hamás y mejorar sus relaciones con algunos tradicionales aliados arábes como Jordania

Antes de a salida de Blinken hacia Israrel, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó este jueves una ayuda de 14 300 millones de dólares para Israel.

Un dinero destinado, principalmente, a reforzar el arsenal militar de Israel.

Pero los demócratas prevén bloquear esta propuesta en el Senado, donde son mayoría, porque no incluye financiación para Ucrania.

Asi lo explicaba, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

"La idea de un suplemento urgente es que uno presenta lo que cree que son peticiones urgentes. Y el presidente (de EEEUU) quiere que se atiendan todas, que el Congreso actúe sobre todas, todas juntas. No lo habríamos presentado así si no creyéramos que todas ellas no son importantes y deben ser atendidas conjuntamente."

En el terreno diplómatico, el Gobierno Biden, sigue descartando un alto el fuego en Gaza. Pero propone pausas humanitarias para sacar a los rehenes de Hamás y permitir la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

Esta petición de Washignton debería ser transmitida directamente al Gobierno de Benjamin Netanyahu, por el secretario de Estado, Antony Blinken, que ha llegado este viernes a Israel.

Los más de 9000 muertos, entre ellos casi 4000 niños, en el territorio cercado de Gaza, crean tensiones entre Estados Unidos y algunos de sus tradicionales aliados arábes en la región como Jordania o Egipto.

En su visita al estado hebreo, Blinken tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como con el presidente Isaac Herzog y miembros del Gabinete de Guerra israelí.

Antes de iniciar su viaje, Blinken escribió en la red social X (antes Twitter) que trabajará "con los líderes regionales para proteger a los civiles y prevenir la propagación del conflicto" y abogó por "una paz y seguridad más amplias en la región".

"Estamos decididos a evitar una escalada en cualquiera de estos frentes, ya sea en el sur del Líbano, Cisjordania o en cualquier otro lugar de la región", afirmó antes de abordar a la prensa en un viaje que también le llevará a Jordania y Turquía.

"Nos estamos asegurando de que este mensaje llegue. A nadie le interesa que esto se intensifique y algunas de las otras partes involucradas lo reconocieron, pero vamos a trabajar en eso todos los días”, indicó.

Tercer viaje de Blinken tras los atemtados de Hamás

El secretario de Estado de EEUU viajó a Israel por última vez el pasado 16 de octubre, tras una intensa gira por Oriente Medio que lo llevó a Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Jordania, en la que intentó mediar para lograr un alto el fuego temporal que permitiera la entrada de ayuda humanitaria, algo que se materializó días después.

Blinken realizó otra rápida visita a Israel el 8 de octubre, al día siguiente de que estallara la guerra con las milicias islamistas de Gaza, que le llevó después a otros países de la región para tratar de frenar esta nueva guerra, que se prolonga ya durante 28 días.