El hijo quinceañero del líder checheno fue recientemente objeto de polémica por un vídeo en el que propinaba una paliza a un detenido ruso

Adam Kadyrov ha sido asignado a un "puesto destacado" en el servicio de seguridad de su padre, el líder de la república rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov, según informó este lunes el think tankInstituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por las siglas en inglés de "Institute for the Study of War").

En su informe diario, el centro de investigación estadounidense matizó este lunes que existe "confusión" en torno a la posición específica que desempeñará el joven de quince años, después de que algunas fuentes oficiales indicaran el domingo a través de Telegram que había sigo designado "jefe del departamento de seguridad" del líder de Chechenia, conocido por su control férreo y las violaciones sistemáticas de derechos humanos en la región.

La iniciativa supone, en cualquier caso, una muestra más de respaldo interno al controvertido Adam Kadyrov, que ya fue condecorado por "sus méritos" en Chechenia y en Tatarstán, y que en septiembre fue objeto de polémica después de que su padre difundiera un vídeo en redes sociales donde el quinceañero propinaba una paliza a un ruso detenido por quemar el Corán.

El líder checheno alabó entonces su conducta, mientras que las autoridades rusas optaron por ignorar el incidente.

Por su parte, el ministro de Sanidad checheno, Adam Alkhanov, escribió el domingo en Telegram que "pese a su juventud", el hijo adolescente de Kadyrov ya dispone de una "gran experiencia práctica" y un "fuerte espíritu guerrero", de modo que nada le impedirá defender a su padre, su pueblo, religión y patria.