Ucranianos de toda Europa buscan refugio en los Países Bajos

La mayoría llega desde Ucrania directamente, aunque cada vez más procedentes de otros países de Europa, como Polonia y Alemania. Las autoridades neerlandesas observan un incremento en la llegada de varones en edad de reclutamiento.

Más de 102 000 refugiados ucranianos viven en los Países Bajos

"Llegué a Holanda ayer. Mis amigos me hablaron bien de este país. Me dijeron que era un buen sitio para vivir. Vengo de Polonia. Estuve allí un año, pero no me gustó", cuenta Vladislav, refugiado ucraniano de Mariúpol.

El número de refugiados ucranianos se ha más que duplicado desde el verano en Utrecht

En el centro de registro de la región Utrecht el número de refugiados ucranianos se ha más que duplicado desde agosto a octubre. Las autoridades locales aseguran que la capacidad de refugio está desbordada.

Nos preocupa no poder seguir acogiendo a los más vulnerables Jaap Donker Director de Seguridad de la región de Utrecht

"Al principio, vimos llegar a muchas mujeres. Luego se trataba de mujeres con niños. Recientemente estamos viendo llegar a más varones que vienen por un tiempo... Por supuesto, nuestros corazones están con los más vulnerables. Y nos preocupa si habrá espacio suficiente para los más vulnerables. porque la afluencia aumenta tan rápido que ya no podemos hacer frente a nivel nacional", explica Jaap Donker, director de Seguridad de la región de Utrecht.

Unos 102.000 refugiados ucranianos se han instalado en los Países Bajos desde que empezó la guerra, entre ellos 83.000 se encuentran en albergues municipales.