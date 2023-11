La región norte de Francia sigue en alerta por inundaciones, y varios municipios de Pas-de-Calais, entre ellos Wizernes y Saint-Omer, han tomado la medida de precaución de cerrar las escuelas.

PUBLICIDAD

El terreno está inundado en Pas-de-Calais tras las fuertes lluvias que siguieron a la tormenta Ciaran.

La región del norte de Francia sigue en alerta roja por inundaciones, ya que el río Aa podría batir su récord histórico de 2002, cuando la crecida alcanzó una altura de 1,70 metros.

La prefectura ha ordenado el cierre de todas las escuelas en 36 municipios y algunos trenes están parados.

"El sótano está lleno de agua, ¡esperamos que no suba más! No hay electricidad, así que ya no podemos ver nada en el sótano", dice un residente.

Météo France pronostica entre 35 mm y 50 mm de lluvia en Pas-de-Calais, donde las autoridades locales han aconsejado a los residentes que permanezcan en casa, no utilicen sus coches y evacúen si así lo ordenan los servicios de emergencia.

Además, algunos departamentos del oeste de Francia se enfrentan a alertas naranjas de nivel 3 por desbordamiento de ríos.