Israel bombardea el hospital más grande la Gaza, alerta la OMS.

Varios ataques aéreos israelíes alcanzan tres hospitales y una escuela de Gaza, matando al menos a 22 personas.

El mayor hospital de Gaza, Al Shifa, donde se refugian al menos 50 000 personas, está siendo bombardeado, advierte la Organización Mundial de la Salud.

Muchas instalaciones médicas están fuera de servicio.

Funcionarios del enclave dijeron que el número de muertos palestinos superó las 11.000 personas este viernes.

La ONU condena los bombardeos israelíes

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirman haber interceptado un dron con su sistema de defensa antimisiles cerca de Eilat. El vídeo que han compartido muestra también los combates en la Franja de Gaza.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó que han muerto "demasiados" palestinos. Además, el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, pidió una investigación sobre lo que ha calificado como bombardeos "indiscriminados" de Israel en zonas densamente pobladas.

"La paz y la seguridad duraderas no pueden alcanzarse mediante el ejercicio de la furia y el dolor contra personas que no tienen ninguna responsabilidad por los crímenes cometidos, incluidos, y esto es especialmente impactante para la ONU, los 99 miembros del personal de la UNRWA (la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo) que han sido asesinados. Esto no tiene precedentes, es indignante y profundamente desgarrador", dijo Turk en una conferencia de prensa.

Estados Unidos pide pausas humanitarias más largas

Estados Unidos ha propuesto "pausas humanitarias" más largas, mientras sigue creciendo el éxodo de personas hacia el sur de la Franja.

Miles de palestinos buscan un lugar seguro escapando de la escalada de violencia en los alrededores de la ciudad de Gaza.

Todo esto durante el sexto día en el que se abre un corredor de evacuación, esta vez de siete horas de duración.