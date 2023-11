Por Euronews en español con EFE

Fue hallado muerto en su casa junto a otra persona. Los investigadores no descartan que se trate de un suicidio.

Conmoción e indignación en México ante la muerte del primer magistrado abiertamente no binario de este país. Jesús Ociel Baena fue hallado muerto en su domicilio con aparentes heridas de arma blanca en la ciudad de Aguascalientes. Junto a Baena apareció también muerta otra persona, muy posiblemente su pareja sentimental.

En Ciudad de México y otras ciudades del país, miles de personas participaron en una marcha de protesta ante lo que muchos consideran un doble asesinato. Y es que Baena ya había recibido amenazas de muerte por defender los derechos de las personas LGTBI.

Los investigadores del caso no descartan tampoco que se trate de un suicidio, al no haber encontrado evidencia de la presencia de una tercera persona. De momento, no obstante, no se ha llegado a ninguna conclusión.

Los responsables del caso explicaron que se hallaron navajas de afeitar que podrían haber servido al "magistrade" y a su pareja para herirse mutuamente hasta llegar a la muerte.

“No había huellas de una tercera persona en el interior del domicilio y la puerta principal estaba cerrada. (...) Al revisar las cámaras nadie más ingresó a este domicilio previamente ni posteriormente. Las dos personas tenían en sus manos navajas de rasurar”, señaló el secretario de Seguridad Pública Estatal de Aguascalientes, Manuel Alonso García.

A lo largo del día las redes sociales se encendieron primero por el fallecimiento y después por la malgeneralización y los ataques al jurista.

El 17 de mayo pasado, el jurista fue la primera persona en México en recibir un pasaporte con su identidad de género no binario.

Su carrera estuvo marcada por buscar la participación de personas LGBTI en la política en México, el segundo país con más crímenes de odio de Latinoamérica con 305 hechos violentos de 2019 a 2022, incluyendo asesinatos y desapariciones, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI en México.