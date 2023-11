Por Euronews

La semana pasada, Gil Dickmann - cuyos familiares fueron secuestrados y asesinados por Hamás - recibió un mensaje de texto de un número que decía ser de las brigadas El-Qassam, el brazo militar de Hamás.

"El texto dice familia. Este es un mensaje de El-Qassam, una de las unidades de Hamás. Carmel Gat: el nombre de mi primo Le ofrecimos a su gobierno un acuerdo para liberar a todos los rehenes sionistas a cambio de todos los rehenes palestinos. Si quieres saber la situación de todos tus rehenes sólo tienes que estar en contacto y hacer clic en el enlace".

No hizo clic en el enlace por miedo a que piratearan su teléfono.

La prima de Gil, Carmel Gat, de 39 años, fue secuestrada por Hamás el 7 de octubre, junto con la esposa de su otro primo, Yarden Roman. Su tía Kinneret fue asesinada. Se enteró de su destino al ver un vídeo de ella viva bajo captura, y luego otro de su cuerpo yaciendo cerca de la casa que una vez amó.

"Me desplacé por los vídeos de Telegram cuando vi el vídeo. Estaba esposada La llevaban por las calles del kibutz y en otro video. Vi su cara en el suelo; asesinada. También pasó mucho tiempo hasta que llegaron las FDI. Todavía no sabemos por qué no sabemos lo que pasó y como que perdimos la fe en todo el todo el mundo. Todavía hoy no me lo puedo creer", cuenta Gil a Euronews.

Esta semana se ha informado de que las negociaciones sobre los rehenes han alcanzado un momento crítico, pero el gobierno israelí lo ha desmentido formalmente y dice que en cuanto haya noticias las familias de los capturados serán las primeras en saberlo y luego lo sabrá el mundo.

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido seguir intensificando la ofensiva israelí en Gaza, donde, como sabemos, han muerto miles de personas y miles de niños. Y como ha dicho el expresidente estadounidense Barak Obama, la vida es insoportable.