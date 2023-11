Por Euronews con EFE

La huelga convocada por el sindicato de maquinistas GDL, que persigue mejoras salariales y una reducción de la semana laboral, ha provocado restricciones masivas en el transporte ferroviario por toda Alemania y sembrado el descontento entre los pasajeros

La huelga de 20 horas convocada por el sindicato de maquinistas GDL ha creado este jueves serias complicaciones en el tráfico ferroviario en Alemania, con el objetivo de lograr mejoras salariales y de la semana laboral. La acción se convocó el martes con muy poca antelación, dado que su inicio oficial estaba previsto para la noche del miércoles, con las mayores restricciones de tráfico ferroviario esperadas para este jueves.

A lo largo de la jornada se han producido reducciones de hasta el 80% en los servicios nacionales, locales y regionales en algunos puntos del país, sembrando el caos para muchos pasajeros.

"Para mi enorme sorpresa, esta mañana me encontré con que no había información sobre mi tren de las 06:17 en los monitores. Inmediatamente corrí hasta el servicio de información, pero allí la gente estaba muy cabreada y no querían asistirme en absoluto", declaró uno de los viajeros afectados.

Las reducciones de servicio también han afectado al tráfico de mercancías.

Por su parte, la empresa de ferrocarriles alemanes Deutsche Bahn (DB) criticó que la huelga se celebrase aunque las partes hubieran acordado previamente sentarse a negociar este mismo jueves y mañana viernes.

Un portavoz de la empresa indicó, a su vez, que en la ronda inicial de negociaciones ya habían presentado "una oferta muy amplia" del 11% de aumento salarial en un plazo de 32 meses. También agregó que, en ese contexto, "estas medidas de huelga a corto plazo son realmente excesivas e innecesarias".

El sindicato GDL exige un aumento general de la remuneración de 555 euros y reducción de la semana laboral a 35 horas; una prima de compensación de la inflación libre de impuestos de 3.000 euros para los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo, y de 1.500 euros para los aprendices.

El sindicato pide, además, un aumento del 5 % de cuota del empleador para el plan de pensiones de la empresa, y un aumento de la bonificación por el trabajo por turnos del 25 %, entre otros puntos; todo ello a aplicar en un plazo de doce meses.