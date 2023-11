Por euronews

Cerraron un paso fronterizo con Ucrania para reclamar que el cereal ucraniano pueda transitar por Polonia por estar bloqueado por Rusia el tráfico marítimo, pero no venderse en el país a un precio inferior al de los productores polacos.

Los agricultores afectados le reclaman a un gobierno que no se ha formado aún subsidios para el maíz y una bajada de los impuestos agrícolas.

El líder del Partido Agrario, Michal Kolodziejczak, seguraba en la concentración:"Aquí se necesita una compensación, un pago adicional, por una sencilla razón: este precio no es culpa de los agricultores, es culpa del gobierno anterior que no cuidó la frontera, no garantizó que el comercio en Polonia pudiera funcionar normalmente, los mercados agrícolas en Polonia están arruinados."

Camioneros polacos llevan interrumpiendo los pasos fronterizos desde hace más de tres semanas en protesta contra lo que consideran que es competencia desleal de sus colegas ucranianos.

Hasta ahora, tras varias rondas de conversaciones entre Polonia, Ucrania y la Unión Europea no han logrado llegar a un acuerdo.