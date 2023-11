Por Euronews con AFP

El ex atleta olímpico sudafricano Óscar Pistorius cumple condena por matar a su novia hace más de una década.

El ex atleta olímpico sudafricano Óscar Pistorius logró el viernes la liberación condicional una década después de matar a su novia Reeva Steenkamp, ​​a pesar de que la madre de Steenkamp dijo en su audiencia de libertad condicional que "no había sido rehabilitado".

Pistorius, de 37 años, ha comparecido el viernes ante una junta de libertad condicional en un centro correccional en las afueras de Pretoria, donde se encuentra actualmente detenido.

El ex atleta olímpico y paralímpico disparó cuatro veces a su novia durante la madrugada del día de San Valentín en 2013 y su asesinato conmocionó al mundo. Tras un largo juicio y varias apelaciones, Pistorius fue declarado culpable de asesinato.

El ex atleta fue condenado inicialmente a cinco años de cárcel, pero en 2017 la Corte Suprema de Apelación elevó la pena a 13 años y 5 meses en uno de los juicios más mediáticos de la historia de Sudáfrica.

Confundió a su novia con un ladrón

Pistorius siempre ha mantenido su inocencia y aseguró durante el juicio que confundió a su novia con un ladrón cuando la disparó a través de la puerta del baño de su casa en Pretoria.

No es la primera vez que el ex atleta intenta conseguir la libertad condicional. Tras haber cumplido más de la mitad de su condena, el exatleta solicitó al Tribunal de Justicia la libertad condicional. No obstante, la solicitud fue denegada.

La madre de la víctima no se opone a la libertad condicional. Pero en una declaración ante la junta que evalúa si Pistorius debería ser liberado, June Steenkamp dijo que no había mostrado verdadero remordimiento.