Vino caliente, pan de jengibre y villancicos han sido siempre los ingredientes indispensables en cualquier mercado navideño en Alemania.

Este año será diferente la Navidad en Alemania.

Adios a músicas y canciones en los mercadillos.

La organización de defensa de los derechos de autor de Alemania, GEMA, puso los precios de la difusión de villancicos en altavoces por las nubes.

Jens Schmidt, organizador de uno de los mercadillos navideños de Berlín: "Este año no habrá música en el mercado navideño porque (la organización de licencias de música) GEMA aumentó los precios en más de un 1000%. No podemos permitírnoslo, nuestros vendedores del mercado no pueden pagarlo y los invitados no querrán pagarlo. ".

Este año el ambiente en los mercados navideños de Berlín es muy diferente. Muchos extrañan los sonidos festivos de las navidades de siempre.

Una de las asistentes, Brit Hofmann, explica:"Un poco de música navideña estaría bien. A veces era demasiado, pero un poco sería bueno. Sería mejor".

Lèuih Morgiah, estudiante francés dijo a Euronews que "Una Navidad, sin canciones no es una Navidad, no es tan festivo como cabría esperar".

Algunos mercados navideños han prescidido por completo de música este año. Otros prueban suerte a ver hasta dónde pueden llegar.

Andreas Schulze, uno de los vendedor de mercado recuerda:"Te das cuenta de que cuando sonaba la música, la gente bailaba, ya hemos visto todo, cómo bailaban; y sin música, no hay más baile".

Muchos vendedores temen que sin música la gente no se quede mucho tiempo ni gaste mucho dinero.

Los mercados navideños alemanes existen desde hace más de 600 años. Pero debido a la pandemia, al aumento de los precios de la energía y de los costes, este año no habrá otro sonido en los mercados navideños, que las voces de los propios asistentes.