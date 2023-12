Por Euronews

Una encuesta electoral realizada por Consulmark2 para Euronews y Jornal Sol sitúa a Pedro Nuno Santos como el favorito para convertirse en el candidato socialista para las próximas elecciones, sucediendo al primer ministro interino António Costa.

El Partido Socialista (PS) celebrará elecciones internas los días 15 y 16 de diciembre para elegir su candidato para las próximas elecciones generales el 10 de marzo y, según la encuesta, todo apunta a que podría ser Pedro Nuno Santos, que lleva tiempo en la oposición interna a Costa, que tomará las riendas del partido con un 51,5% de los votos.

Un 22,6% de los encuestados apunta al ministro de Interior, José Luis Carneiro, que ya pasó a la administración, como el ganador de las elecciones internas del PS, mientras el 25,9% restante no sabe o no respondió a esta pregunta. El candidato Daniel Adrião no fue incluido en el estudio sobre las elecciones internas del PS.

El primer ministro interino, António Costa, dimitió el pasado 7 de noviembre junto con varios miembros de su Gabinete tras la apertura de una investigación por supuestos delitos de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias en negocios de lítio e hidrógeno.

El perfil ideal

Sin embargo, al ser preguntado sobre el candidato que tiene el mejor perfil para ser primer ministro, el 44,7% eligió a José Luís Carneiro, frente al 19,5% que eligió a Pedro Nuno Santos. No obstante, según los encuestados, Pedro Nuno Santos volvió a mostrar ventaja en las respuestas a la pregunta "quién dará más votos al PS en las elecciones legislativas".

El ex ministro de Infraestructuras obtuvo el 40,3% de los votos frente al 34,4% que considera que José Luís Carneiro garantizará el mejor resultado a los socialistas el 10 de marzo.

Al considerar el perfil ideal de un primer ministro, los entrevistados destacaron la credibilidad, el conocimiento de los problemas del país y la capacidad de liderazgo como los aspectos más importantes para un jefe de gobierno portugués.

Cuenta atrás para las elecciones generales

Para la mayoría de los entrevistados (el 66,8%), la elección del nuevo secretario general del PS no influirá en la evolución del voto en las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 10 de marzo. Sólo el 17,7 por ciento admite que podría cambiar su voto.

Si las elecciones legislativas se celebraran este domingo 10 de diciembre, el 22,4% de los encuestados en este sondeo de 'Consulmark2' darían la victoria al Partido Socialdemócrata (PSD).El PS obtendría el 19,5% de los votos y Chega consolidaría el tercer puesto con el 12,9%, casi duplicando los resultados de 2022 (7,2%).

La Iniciativa Liberal también reforzaría su posición en el cuarto lugar, pasando del 4,91% al 5%, mientras que el **Bloque de Izquierda caería del 4,4% al 3,3%.**Volverían al Parlamento el CDS-PP, ahora con Nuno Melo a la cabeza, con el 1,7% de los votos, así como Livre, que también reforzaría su posición en la cámara tras el 1,28% que en 2022 dejó un escaño en la Asamblea de la República al candidato Rui Tavares.

En conjunto, el 94,5% de los entrevistados afirmó que tiene intención de votar en las elecciones legislativas y el 54,4% afirmó que ya había decidido su voto.