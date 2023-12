Este 10 de diciembre se celebra un momento histórico: el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto fundacional que marcó un importante punto de inflexión en la historia mundial. Pero, ¿qué es este tratado y sigue siendo tan crucial como siempre?

En diciembre de 1948, las Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerado el acuerdo internacional más fundamental sobre derechos humanos, este documento sentó las bases de las normas esenciales de derechos humanos en el mundo de posguerra.

"La esencia de la Declaración es que todos nacemos iguales y tenemos derechos humanos desde el nacimiento, derechos que son universales e indiscutibles. De este modo, sentó las bases de muchos acuerdos sobre derechos humanos", explica Hugh Williamson, director de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch.

Cuando se adoptó la Declaración Universal en 1948, sólo había 58 miembros de las Naciones Unidas, con 48 países que votaron a favor. Hoy, más de 190 países han suscrito la convención, y muchos han ratificado tratados jurídicamente vinculantes basados en los principios de la Declaración.

Pero este convenio es mucho más que un símbolo de igualdad y respeto. Es una guía esencial, que ofrece principios atemporales enraizados en los derechos humanos de todas las sociedades.

"Creo que va mucho más allá de lo simbólico, aunque sólo sea porque la Declaración sentó las bases de lo que vendría después. Dio lugar a una serie de tratados que abarcan un amplio abanico de cuestiones de derechos humanos, desde los derechos del niño a la discriminación por razón de sexo, pasando por la relación con la discapacidad en el lugar de trabajo", asegura Erica Harper, Jefa de Estudios de Investigación de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra.

"Esta Declaración se elaboró en respuesta a una serie de acontecimientos mundiales catastróficos, marcando un momento en el que todos los Estados podían unirse y comprometerse con los principios fundamentales que deben regir a la humanidad", continúa. "Pero hoy, en un contexto político fragmentado y polarizado, incluso el carácter simbólico de la Declaración Universal es de vital importancia, porque estos símbolos son un recordatorio de lo que hemos sido capaces de acordar juntos".

¿Principios en peligro?

Sin embargo, siguen existiendo muchos retos en el ámbito de los derechos humanos. Como señala Hugh Williamson, responsable de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch: "Muchos principios fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho a manifestarse, la libertad de asociación, el derecho a organizarse, ya sea para sindicatos o partidos políticos, están siendo violados en todo el mundo". Y añade: "Europa está lejos de ser perfecta, si pensamos en la situación de los refugiados y la discriminación. Un importante artículo de la Declaración Universal establece que toda persona tiene derechos humanos fundamentales, independientemente de su sexo o etnia, por ejemplo. Así que el racismo es un problema enorme en Europa".

Cecilia Marcela Bailliet, experta independiente de la ONU en derechos humanos y solidaridad internacional, señala: "La UE no es un ejemplo perfecto en lo que respecta al respeto de los principios establecidos en la Declaración Universal". Y añade: "Existe la idea de que Europa ha alcanzado un cierto nivel de democracia y respeto de los derechos humanos. Pero lo cierto es que no existe un sistema perfecto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, por ejemplo, el derecho a solicitar asilo y el derecho a salir del propio país y regresar a él. Y en Europa tenemos muchas restricciones a la circulación de personas. Estas restricciones no sólo han dado lugar a violaciones procesales, sino también a violaciones del derecho a la vida e incluso a tratos inhumanos que equivalen a tortura en situaciones de detención."

Amnistía Internacional Francia, a través de la voz de Jean-Claude Samouiller, su presidente, destaca también las numerosas situaciones alarmantes en todo el mundo. "En Estados Unidos, el derecho al aborto está retrocediendo, al igual que en Hungría y Polonia. Nuestras principales preocupaciones se centran hoy en Israel, Gaza y los territorios palestinos ocupados, donde las distintas partes beligerantes violan sistemáticamente los derechos humanos, sin respetar la vida ni la dignidad humanas. Lo mismo ocurre en Ucrania, donde los bombardeos están afectando a la población civil y a las infraestructuras civiles."

"También nos preocupa mucho la situación de las mujeres en Afganistán, que calificamos de crímenes contra la humanidad, y en Irán, tanto por la situación de las mujeres como por la de todos los iraníes", añade.

Sin embargo, en retrospectiva, los expertos siguen siendo optimistas sobre los progresos realizados en los últimos 75 años.

La observadora de la ONU Cecilia Marcela Bailliet afirma: "Para mí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la historia más perfecta de emancipación, a la vez actual, universal y perpetuamente pertinente. Cuando miramos al mundo de hoy, nos enfrentamos a imágenes de guerra y destrucción, pero también nos inspiran las increíbles manifestaciones de solidaridad que están teniendo lugar en casi todas las ciudades del mundo, como reacción a las violaciones que afectan a poblaciones de distintas regiones, no sólo vecinas, sino también muy distantes, todas ellas reivindicando el derecho de todos los pueblos a la paz".

Erica Harper, especialista en derecho internacional humanitario, está de acuerdo: "Globalmente, tenemos mucho más respeto y mejor protección de los derechos humanos que en 1948. Por ejemplo, los derechos de las personas discapacitadas no se mencionaban en la convención de 1948. También se han creado nuevos derechos. El año pasado, por ejemplo, un nuevo derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible fue reconocido por el Consejo de Derechos Humanos, y después por la Asamblea General de la ONU".

¿Cuál es la situación actual?

Para hacer balance de la situación de los derechos humanos en el mundo, 75 años después de la adopción de la Declaración Universal, el Presidente de Amnistía Internacional Francia destaca uno de los 30 derechos fundamentales recogidos en el documento, mientras que la experta de la ONU Cecilia Marcela Bailliet subraya la importancia de la educación en derechos humanos en las escuelas.

"Tal vez haya un artículo de la Declaración que permite hacer valer todos los demás, y es el derecho a la libertad de expresión", explica el Presidente de Amnistía Francia. "Es crucial permanecer muy atentos al derecho de expresión, al derecho de manifestación y al derecho de asociación, porque estos derechos nos permiten reivindicar todos los demás. Y cuando un sistema autoritario se impone, las primeras víctimas son los opositores políticos, los defensores de los derechos, los periodistas y los intelectuales."

"Creo firmemente en la necesidad de invertir en educación en derechos humanos", añade la experta de la ONU Cecilia Marcela Bailliet. "Todas las escuelas deberían enseñar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vivo en Noruega y sé que a los niños noruegos se les enseña la Convención sobre los Derechos del Niño. Vuelven a casa capaces de expresar claramente lo que significa para el Estado, pero también en el seno de sus familias. Es un gran paso hacia la emancipación".