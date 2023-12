Por Euronews

Anticipo de las declaraciones a Euronews de la tenista rumana Simona Halep sobre su suspensión por dopaje y posterior apelación. La entrevista se emitirá y publicará íntegramente en Euronews y euronews.com a partir de las 22 horas del viernes (hora central europea).

El mundo de Simona Halep se derrumbó el año pasado cuando fue declarada culpable de dopaje. Latenista rumana, campeona de dos Grand Slams, quedó suspendida del tenis por cuatro años. La suspensión entró en vigor en octubre de2022, por lo que se podría extender hasta 2026. Pero Halep espera ahora que el Tribunal de Arbitraje Deportivo revoque el fallo, en una audiencia de apelación que se celebrará el próximo febrero.

La Agencia Internacional por la Integridad del Tenis determinó que la tenista tomó deliberadamente Roxadustat, un medicamento contra la anemia que mejora el rendimiento, tras detectarlo en un análisis de orina en octubre de 2022. Halep, sin embargo, afirma que ese veredicto es erróneo.

"Está muy claro que fue una contaminación. Tres días antes del análisis de orina positivo, di negativo en sangre y orina. Al principio me dijeron que es una cantidad extremadamente baja de esta sustancia prohibida, y en esos tres días no podría haberme dopado. No fue mi intención ni ha sido nunca mi intención hacer algo malo o una falta de respeto a este deporte, porque siempre lo he respetado todo y le dediqué mi vida. Mis principios no son así. Nunca pensé en hacer trampas en el tenis", declaró Halep en una entrevista con Euronews.

El mes pasado se produjo otro giro en la historia, cuando su entrenador, Patrick Mouratoglu, admitió tras un año de silencio que la culpa de proporcionar a Halep una sustancia contaminada residía en su equipo técnico. La deportista expresó su alivio por la revelación, ya que podría resultar crucial para su regreso a las pistas de tenis.

"Por eso contratas a gente, porque necesitas la información, necesitas ser mejor. Así que siempre confié en esto, y mi confianza se ha roto un poco en este momento. Y en el futuro, no sé cómo será, si podré volver a confiar. Probablemente tenga que aprender, porque este es mi principio en la vida; si contratas a alguien y trabajas con esa persona, tienes que confiar", añade la tenista.

