El Gordo de Navidad se vende como una oportunidad de compartir alegría con compañeros de trabajo, familia o amigos, pero la psicología apunta a que compramos lotería para no ser excluídos en caso de que el billete resulte premiado.

El Gordo de Navidad, con su promesa de felicidad compartida entre familiares, amigos y colegas, se ha arraigado profundamente en la tradición navideña. Sin embargo, la motivación detrás de la compra de lotería podría ir más allá de la simple ilusión y esperanza.

Según el psicólogo Daniel Blasco, director del gabinete Con o Sin Diván, existen diversas razones que impulsan a las personas a participar en este acontecimiento anual. Algunos juegan movidos por la ilusión y la esperanza de recibir un regalo especial.

Pero más allá de sentimientos altruistas, Blasco señala que la envidia desempeña un papel crucial en la decisión de compra. “Algunos participan en el sorteo no solo por el deseo de ganar, sino también por el temor de quedarse fuera si el premio cae en manos de otros. ¿Qué pasa si les toca a los otros y a mí no me toca?”, explica el experto.

Así, la lotería revela nuestro lado más oscuro: el deseo de no ser excluido de los éxitos ajenos, añade Blasco. La compra de un billete se convierte en una forma de asegurar que, si la suerte sonríe a otros, también lo hará para el comprador.

Los españoles han comprado una media de 70 euros en lotería, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU); un 10% del gasto total destinado a las fiestas navideñas. El Gordo reparte este 22 de diciembre 2.590 millones de euros en premios entre los 185 millones de décimos emitidos, 185 series de 100.000 billetes, cada uno de los cuales dividido en diez décimos.

El primer premio de la lotería de Navidad otorga 400.000 euros por décimo, una cuantía modesta comparada con otros premios, pero la famosa ‘pedrea’ permite que muchos de los números resulten premiados, aunque sea con cantidades aún más modestas. Aquellos cuyo billete coincida con los dos últimos números de el Gordo recibirán 1.000 euros a la serie: lo suficiente para alegrar las navidades.

“Lo que emocionalmente vende la lotería de Navidad es compartir; compartir la ilusión”, explica Daniel Blasco.”Pero en realidad la mayoría de las cosas que se compran con la excusa de compartir, si tú lo hablas con la gente, es para que no le toque al otro, o sea, si le toca al otro que me toque a mí también, que no me pueda decir el otro oye, a mí me ha tocado y a ti no”.

La dimensión cultural también desempeña un papel significativo. Blasco destaca que El Gordo se ha convertido en una tradición navideña de la que es difícil mantenerse al margen. "Hay que jugar a la lotería porque todo el mundo lo hace en Navidad. En ese caso no es por envidia, sino es el resorte de que es algo que nos une", comenta Blasco. “En estos momentos que tantas cosas nos separan, hay que buscar cosas que nos unan y no es casualidad que sea en Navidad”.

El deseo de pertenecer al grupo se convierte en un resorte emocional que impulsa a muchos a comprar lotería. Blasco sugiere que esta necesidad de pertenencia es más fuerte que simplemente la envidia o la esperanza de ganar. "El resorte que salta es un poco: 'yo no quiero ser el tonto que luego por no seguir al grupo se quede atrás o se lo puedan echar en cara'", explica.

Hay algo de envidia, pero la gente también quiere hacer como los demás y no quedar excluido Daniel Blasco Director del gabinete Con o sin Diván

“Hay un toque de envidia y otro toque de ‘Yo quiero ser como el resto’. Es una parte de adaptación, como los niños en el instituto cuando uno empieza a fumar porque el otro ha fumado. Yo no me quiero quedar atrás, yo no quiero ser el último, yo quiero pertenecer al grupo”, añade el director de Con o sin Diván.

Pese a que algunos preferirían ahorrarse el dinero, la presión del grupo para participar termina por inclinar la balanza. La adquisición del billete es una muestra de que el individuo desea integrarse.

"Son esas pequeñas presiones; sientes que la gente pregunta: ¿Vas a comprar lotería o no? Porque si no vas a comprar lotería y tampoco vienes a la cena de Navidad, ¿por qué estás aquí? -añade Blasco- Y entonces sí que hay esa parte de pertenecer al grupo, aunque a lo mejor ese grupo no me guste".

Daniel Blasco compara la lotería con el "team building" más antiguo que existe. “La analogía con actividades modernas de construcción de equipos resalta la necesidad humana innata de conexión social y pertenencia. La lotería es el team building más antiguo que hay. Es una manera de construir algo compartido, de formar parte de algo”.