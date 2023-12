Ucrania | Un ataque nocturno a Kiev con drones hiere a dos personas

Por euronews

En la madrugada de este viernes el vehículo no tripulado por la noche, un dron "Shahed" se estrelló contra un edificio en la capital ucraniana.

Según la Administración Militar de la capital ucraniana, drestruyó tres apartamentos de las plantas superiores.

El impacto también provocó la rotura de ventanas de otros apartamentos. Dos personas resultaron heridas, una de ellas ha sido hospitalizada.

Los bálticos temen que el retraso de la ayuda a Kiev acerque la agresión rusa a su región.

Los países bálticos, los mayores contribuyentes de asistencia militar a Ucrania en relación a su PIB, temen que el retraso en la ayuda a Kiev por parte del Estados Unidos y la Unión Europea dé argumentos a Rusia no solo para alargar su guerra en el país vecino, sino también para acercar su agresión a la región en los próximos años.

"Los países bálticos se están dando cuenta de una realidad nueva e inquietante. El nerviosismo es palpable, nunca había visto tantas referencias a la seguridad y la inseguridad en el discurso público", aseguró a EFE el comentarista político estonio-estadounidense Juri Estam, que vive en Tallin desde principios de los años 90.

El presidente francés, Emmanuel Macron, insistió en que Occidente no puede "dejar que Rusia gane" en Ucrania y que el apoyo a Kiev debe continuar: "No podemos permitir que esto suceda y se puede ver hasta qué punto no podemos dejar que Rusia gane. _¿Cómo sería el día siguiente para nosotros, los europeos?_Por tanto, seguiremos ayudando a los ucranianos. Lo que hagamos, aunque nos cueste, es decisivo para nuestra seguridad futura."

En 2023, la gran mayoría de los ucranianos celebrarán la Navidad según el nuevo calendario eclesiástico de la iglesia ortodoxa ucraniana, este lunes 25 de diciembre.

Una encuesta de la agencia RBC-Ucrania asegura que más del 60% de los encuestados planean celebrar la Navidad el 25 de diciembre.

Antes de la invasión rusa era sólo el 18% celebraba la Navidad el 25 de diciembre.

Una cuarta parte planeó celebrar la Navidad dos veces: el 25 de diciembre y el 7 de enero de acuerdo a los distintos calendarios de las separadas iglesias ortodoxas, la rusa y la ucraniana.