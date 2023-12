Guerra en Gaza | Empeoran las condiciones de los refugiados al llegar el frío invernal

Por euronews

No hay ni ropa de invierno para que puedan protejerse. La mayoría tuvieron que huir de sus casas sin tiempo de llevar equipaje.

Todo va a peor en la Franja de Gaza sitiada y bombardeada por Israel. Una guerra para la que la mayoría de la población palestina no estaba preparada. Hay escasez de todo: agua, alimentos, medicinas, pero incluso también de ropa de abrigo.

La mayoría de los palestinos se han visto obligados a abandonar sus hogares para salvar la vida; no han tenido tiempo para hacer maletas.

La refugiada palestina Alia Al-Samoni se ha visto forzada a dejar su casa en Ciudad de Gaza para ir a Deir al Balah:"Nuestras vidas ahora son muy trágicas. El frío intenso se acerca. Traje conmigo ropa de verano para mis hijos. No hay ropa ni nada que puedan usar los niños, y cuando voy al mercado a buscar y no encuentro.No hay nada, ni siquiera ropa usada".

Moneir Khweter, desplazados de la ciudad de Gaza explica: "La ocupación nos impuso el desplazamiento forzado y abandonamos nuestros hogares y nuestras propiedades. Hoy nosotros y nuestros hijos vivimos en tiendas de campaña hechas de nailon.Vivíamos decentemente en nuestros hogares, pero hoy estamos humillados y vivimos en las calles.Recogemos ropa vieja para vestir a nuestros hijos y protegerlos del frío del invierno. No sabemos qué hacer en esta situación, ni cuánto tiempo continuará esta situación y por cuánto tiempo seguirá este asedio".

Según cálculos de Naciones Unidas, cerca del 80 por ciento de los 2,4 millones de habitantes de la Franja de Gaza se han visto obligados a huir de sus hogares por los bombardeos de Israel.