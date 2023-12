Por Euronews con EFE

El vuelo este lunes a India del avión retenido en Francia desde el jueves por sospechas de tráfico de personas se ha complicado por la negativa de una parte de los 300 pasajeros indios a regresar a su país.

El avión debía despegar por la mañana de este lunes, pero el vuelo se ha retrasado inicialmente dos horas debido a que "algunos pasajeros no quieren volver a India", declaró al canal BFM la abogada en Francia de la compañía Legend Airlines, Liliana Bakayoko. Las posibles soluciones apuntan a un nuevo retraso o a que una parte de los pasajeros se queden en Francia, añadió. Las autoridades francesas están intentando convencer a todos para que embarquen.

Sin embargo, los pasajeros del avión no tienen visado para entrar en Francia, por lo que si se quedan no podrían salir del aeropuerto. Bakayoko explicó que el vuelo se programó a Bombay (India) debido a que el país de donde salió el avión, Emiratos Árabes Unidos, "no aceptó el retorno a su territorio".

La justicia francesa dio en la tarde del domingo su autorización a que el avión retornara después de que determinó que la retención de los pasajeros en el aeropuerto desde el jueves no había respetado los procedimientos legales de este país.

El Airbus A340 de Legend, una compañía rumana de vuelos chárter, llegó el jueves al aeropuerto de Vatry (a unos 140 kilómetros al este de París) procedente de Dubai, con 303 pasajeros de nacionalidad india a bordo, oficialmente para un viaje de turismo en Nicaragua.

El avión iba a realizar en Vatry una escala técnica para partir con destino a Managua. Pero las autoridades francesas inmovilizaron el aparato y retuvieron a los pasajeros tras recibir una comunicación anónima acerca de que a bordo iban víctimas de trata de seres humanos.

Dos de los pasajeros fueron detenidos tras encontrarse en su poder los pasaportes de varios de los viajeros y una gran cantidad de dinero en efectivo. Los dos detenidos serán presentados este lunes ante un juez del Tribunal de París para que decida su posible inculpación por cargos relacionados conparticipación en una asociación delictiva y con la asistencia en el ingreso y permanencia irregular de extranjeros en el territorio nacional.

Además, en el avión viajaban once menores no acompañados, a los que se asignó representación legal en Francia. Las autoridades francesas barajan la hipótesis de que los pasajeros puedan ser trabajadores indios en EAU que intenten sumarse al flujo de inmigrantes de varios continentes que buscan llegar a Estados Unidos o Canadá por la ruta de América Central.