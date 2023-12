Por Euronews con EFE y AP

Israel continúa atacando con dureza toda la Franja de Gaza, mientras la propuesta egipcia de tres fases, que empezaría con una tregua temporal a cambio de la liberación de rehenes israelíes, no ha encontrado buena recepción por parte del Gobierno de Netanyahu y de Hamás.

PUBLICIDAD

La ofensiva militar israelí continúa con dureza en toda la Franja de Gaza, donde el primer ministro israelí, BenjamínNetanyahu, visitó el lunes a las tropas con un claro mandato de continuar la guerra "hasta el final", mientras que el líder de Hamás en el enclave, Yahya Sinwar, emitió su primer mensaje en 80 días desde el inicio de la contienda.

"Es una batalla feroz, violenta y sin precedentes contra Israel", afirmó Sinwar, quien Israel asume que está escondido en túneles subterráneos en el área de Jan Yunis, donde se centran ahora gran parte de los combates. "Las Brigadas Al Qasam (brazo armado de Hamás) destruirán al ejército de ocupación, están en camino de aplastarlo y no se someterán a las condiciones de la ocupación", agregó Sinwar, "número dos" de la organización pero verdadero poder del grupo ya que controla las operaciones políticas y militares dentro de la Franja, mientras que el jefe del buró político del movimiento, Ismail Haniyeh, vive exiliado en Catar.

Sinwar, considerado el cerebro del brutal ataque del 7 de octubre en Israel, afirmó que las Brigadas Al Qasam, han atacado a unos 5.000 soldados israelíes, "un tercio de ellos murieron, otro tercio resultó gravemente herido y el último tercio permanentemente incapacitado", además de destruir 750 vehículos militares.

Las cifras ofrecidas por Sinwar distan del recuento oficial de bajas del Ejército israelí, que ha confirmado hasta el lunes 156 soldados muertos desde que comenzó la ofensiva terrestre en la Franja el pasado 27 de octubre; además de otros 333 durante el ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre, que dejó más de 1.200 muertos y 240 secuestrados.

Los intensos bombardeos israelíes en dos meses y medio de ofensiva han matado en 80 días de guerra al menos a 20.674 gazatíes - el 70 % civiles incluidos más de 8.000 niños - y causado más de 54.536 heridos; además de 7.500 cuerpos que se cree permanecen atrapados bajo los escombros, según el último recuento del ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamás.

Por su parte, Netanyahu visitó el lunes el norte de la Franja de Gaza y les dijo a las tropas que la guerra contra Hamás continuará "hasta el final", a pesar de la presión de las familias de los secuestrados por un alto el fuego para sacarlos con vida.

"No se detengan. La guerra continúa hasta el final. Hasta que terminen, nada menos que eso", indicó Netanyahu en referencia velada a la propuesta de Egipto de un alto el fuego de dos semanas, que tanto Israel como Hamás habrían rechazado.

Hamás condiciona cualquier nuevo acuerdo de intercambio de rehenes por presos a un alto el fuego permanente, opción que Israelrechaza porque está decidido a continuar con la guerra hasta la destrucción del grupo islamista.

Diferentes cuerpos militares israelíes participan en combates conjuntos "en toda la Franja"

El Ejército israelí también informó el lunes de que sus tropas terrestres, aéreas y navales participan en combates conjuntos "en toda la Franja de Gaza" y atacaron varios "objetivos terroristas de Hamás", incluidas células que planeaban atacar a sus fuerzas.

Fuentes oficiales palestinas confirmaron ataques desde la madrugada del domingo al lunes, tanto aéreos como de artillería, a lo largo de todo el enclave, el más letal en el centro de la Franja sobre el campo de refugiados de Maghazi, donde ya han muerto un centenar de personas.

El Ejército israelí ha pedido desde el viernes a los residentes de Bureij y otras comunidades del centro del enclave que se evacuen a "zonas seguras" como Deir al Balah, ciudad principal de la zona central, donde también ha habido recientes bombardeos. También pidieron el lunes la evacuación a Rafah, en el extremo más meridional, a los residentes de dos barrios de Jan Yunis, donde los ataques israelíes mataron a una veintena de personas en las últimas horas.

En las últimas 24 horas, el Ejército israelí cometió "25 masacres en las que dejaron al menos 250 muertos y 500 heridos", según el Ministerio de Sanidad gazatí. El sistema de salud en el sur de Gaza, donde Israel centra ahora su ofensiva, "está colapsando", mientras que en la mitad norte no queda ya ningún hospital en funcionamiento, denunció.

La propuesta egipcia no parece agradar a las partes

La propuesta de Egipto, en su calidad de país mediador, no alcanza el objetivo declarado de Israel de acabar con Hamás. También parece estar reñida con la insistencia de Israel por mantener el control militar sobre Gaza durante un período prolongado después de la guerra.

Pero Netanyahu enfrenta una fuerte presión interna para llegar a un acuerdo que devuelva a casa a los más de 100 rehenes israelíes que permanecen cautivos en Gaza. Mientras prometía continuar la guerra durante un discurso en el Parlamento, los familiares de los rehenes lo interrumpieron y pidieron su regreso inmediato. "¡Ahora! ¡Ahora!", gritaron.

El creciente número de muertos de soldados israelíes en la operación terrestre también amenaza con socavar el apoyo público a la guerra. El Ejército israelí anunció la muerte de dos soldados más el lunes, elevando el total oficial de muertos en la guerra a 156.

Hamás no reaccionó oficialmente a la propuesta egipcia, y no está claro si el grupo islamista aceptaría renunciar al poder después de controlar Gaza durante los últimos 16 años. Izzat Rishq, un alto funcionario de Hamas que, según informaciones, tendría su base en Qatar, emitió una declaración repitiendo la posición del grupo de que no negociará sin un “fin completo de la agresión”. Dijo que Hamás no aceptaría una “tregua temporal o parcial por un corto período de tiempo”.

Egipto propuso el domingo al grupo islamista Hamás una tregua de "dos o tres semanas" a cambio de la liberación de 40 rehenes israelíes, como parte de un plan de tres fases para alcanzar el cese total de la guerra en la Franja de Gaza.

La iniciativa consistiría en tres puntos: el primero de ellos establece una tregua de dos o tres semanas a cambio de la liberación de 40 rehenes israelíes retenidos por Hamás. El segundo punto propone un proceso de conversaciones entre los palestinos que conduzcan a la formación de un Gobierno tecnocrático en Gaza.El tercer y último punto propone hacer efectivo un cese total de la guerra, lograr un acuerdo integral de intercambio de prisioneros y rehenes entre ambas partes y la retirada de Israel de Gaza, según las fuentes.