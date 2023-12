Por Euronews en Español

Depardieu, quien ha rodado más de 200 películas y series de televisión, fue imputado por violación en 2020, y ha sido acusado de acoso y agresión sexual por más de una docena de mujeres.

Entre los firmantes figuran la actriz española Victoria Abril, la intérprete británica Charlotte Rampling, la ex primera dama francesa y cantante Carla Bruni, y el actor francés Pierre Richard. Muchos de ellos son contemporáneos del intérprete, que este 27 de diciembre cumple 75 años. "No podemos seguir callados ante el linchamiento al que se enfrenta", escribieron, calificando los ataques contra él de "torrente de odio". La carta señalaba que Depardieu estaba siendo atacado "desafiando la presunción de inocencia de la que se habría beneficiado, como todo el mundo, si no fuera el 'gigante' del cine que es".

El actor se enfrenta a un nuevo escrutinio por los comentarios sexistas captados por las cámaras durante un viaje a Corea del Norte en 2018 que se emitieron por primera vez en un documental en la televisión nacional este mes. La carta, que también fue firmada por la ex pareja del actor, la actriz Carole Bouquet, agregó: "Cuando la gente ataca a Gérard Depardieu de esta manera, están atacando el arte". Las celebridades que han mostrado su apoyo al actor consideran que "Francia le debe mucho. El cine y el teatro no pueden prescindir de su personalidad única y extraordinaria". Así, añaden: "Nadie podrá borrar la huella indeleble de su obra en nuestro tiempo".

La semana pasada, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que Gérard Depardieu se había convertido en el objetivo de una "cacería humana", mientras que la familia del artista ha denunciado una "conspiración sin precedentes" contra él. Activistas en favor de los derechos humanos han denunciado los comentarios de Macron como un "insulto" a todas las mujeres que han sufrido violencia sexual.