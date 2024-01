Por Euronews con AP

Soul, que fue uno de los protagonistas de la serie policial de los años 70 'Starsky & Hutch', murió el jueves a los 80 años rodeado de su familia.

El actor David Soul, que se hizo famoso por su interpretación del detective Kenneth "Hutch" Hutchinson en la popular serie televisiva 'Starsky & Hutch' en los años 70 ha muerto a los 80 años de edad, según confirmó su mujer Helen Snell.

Snell dijo el viernes que "David Soul, amado esposo, padre, abuelo y hermano, murió ayer rodeado de su familia después de una valiente batalla por la vida".

Soul interpretó al detective Hutchinson junto a Paul Michael Glaser como el detective David Starsky en 'Starsky & Hutch'. Se emitió en ABC entre 1975 y 1979 y se hizo tan popular que generó una gran cantidad de juguetes para niños.

“Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo”, dijo su esposa en un comunicado. “Su sonrisa, risa y pasión por la vida serán recordadas por muchas personas", añadió.

El teatro, la música y el Reino Unido

Aunque nació en Chicago, Estados Unidos, David Soul obtuvo la nacionalidad británica en 2004 para poder "pasar el resto de su vida en el Reino Unido" con su esposa británica.

Además de ser actor, Soul también llegó a las listas musicales en los años 70 con la canción "Don't Give Up on Us". En 2001, ganó un caso por difamación contra un periodista que calificó "The Dead Monkey", una obra en la que actuaba Soul, como la "peor producción que había visto en su vida", sin haberla visto.

Soul también interpretó al presentador titular del programa de entrevistas "Jerry Springer - The Opera" en el West End de Londres. Tanto Soul como Paul Michael Glaser aparecieron brevemente en la nueva versión cinematográfica de 2004 de 'Starsky & Hutch', protagonizada por Ben Stiller como Starsky y Owen Wilson como Hutch.