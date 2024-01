Por Euronews con AP

El tenista español ha emitido un comunicado anunciando que no participará en el torneo australiano, primer grand slam de la temporada. Ha tomado la decisión tras lesionarse el viernes en Brisbane. El balear regresa a España para centrarse en preparar la gira de tierra batida, su especialidad.

Rafael Nadal no jugará el Abierto de Australia tras sufrir una lesión en su vuelta a los terrenos de juego el pasado viernes en el torneo de Brisbane. El deportista español llevaba un año sin jugar profesionalenete. Ha tomado la decisión de no acudir al Open de Australia, primer grand slam de la temporada, y centrarse en recuperarse para iniciar la temporada de tierra batida en buena forma.

El 22 veces ganador de grand slamsinicialmente dijo que las molestíasque sufrió en Brisbane parecían más un problema muscular que el problema del tendón que le causó tanto dolor por esta época el año pasado y que le obligó a parar durante toda la temporada. Sin embargo, ha publicado en sus redes sociales que el escáner después de que se hizo en Melbourne revela un pequeño desgarro en el músculo, por lo que ha decidido regresar a España para recibir tratamiento.

He trabajado muy duro durante el año para este regreso y como siempre mencioné mi objetivo es estar en mi mejor nivel en tres meses Rafa Nadal

"Aparte de las tristes noticias para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, no son muy malas noticias y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y tuve la oportunidad de jugar algunos partidos que me hicieron muy feliz y positivo", ha dicho el tenista.

El Open de Australia comenzará el 14 de enero

El Abierto de Australia comenzará el 14 de enero en Melbourne Park, y el número uno del ranking Novak Djokovic, que tiene un récord de 24 títulos individuales de Grand Slam, es el favorito para ganar aunque lo tendrá dificil con un Carlos Álcaraz que vuelve a recuperar la forma y el ídolo local, Álex de Miñaur.