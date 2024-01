Por Euronews

Tras imponerse a Zverev, Medvedev pasa a la final del Abierto de Australia de tenis. Le espera Jannik Sinner, tras su inesperada victoria sobre el vigente campeón, Novak Djokovic.

PUBLICIDAD

Después de la inesperada victoria de Jannik Sinner sobre Novak Djokovic, Daniil Medvedev ha conseguido su billete para la final del Abierto de Australia. El tenista ruso venció a Alexander Zverev 5-7, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-4 en 4 horas y 20 minutos. Es la tercera vez que el número tres del mundo llega a la final de esta competición.

Unas horas antes, Jannik Sinner alcanzó su primera final de Grand Slam. El italiano de 22 años derrotó al vigente campeón Novak Djokovic 6-1, 6-2, 6-7(6) y 6-3 en 3 horas y 22 minutos. El número uno del mundo, que ostenta el récord de victorias en el Abierto de Australia (con 10 títulos), no había perdido en seis años. Y aunque no ha sido el mejor momento de su carrera, el serbio asegura que este no es el final.