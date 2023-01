El serbio Novak Djokovic (4) se impuso al griego Stefanos Tsitsipas (3) en la final del Abierto de Australia por 6-3, 7-6(4) y 7-6(5) en dos horas y 55 minutos, e igualó al español Rafael Nadal con 22 títulos del Grand Slam.

Con la victoria, el balcánico le robó la primera posición mundial al también español Carlos Alcaraz y sumó su décimo Abierto de Australia, competición que el año pasado no disputó después de que el gobierno australiano le cancelara la visa al no estar vacunado contra el coronavirus.

Fue su vigésima octava victoria consecutiva en el ‘major’ oceánico y se alejó del estadounidense Andre Agassi que contaba con una marca de 26 triunfos seguidos.

También igualó en la tercera posición a Nadal y la alemana Steffi Graff en la clasificación general de hombres y mujeres con más títulos del Grand Slam, una lista liderada por la australiana Margaret Court con 24, y seguida por la estadounidense Serena Wiliams con 23.

Tsitsipas tardó en encontrar el ritmo en los primeros compases del choque, mientras que Djokovic utilizó su experiencia para salir al partido con la solidez que mostró en sus dos últimas victorias, frente al ruso Andrey Rublev (5) y el estadounidense Tommy Paul.

Djokovic: “Es la victoria más importante de mi vida dadas las circunstancias”

“Sólo mi familia y mi equipo saben lo que he tenido que pasar. Es la victoria más grande de mi carrera considerando las circunstancias. El año pasado no pude jugar y volví este año, gracias a toda la gente que me hace sentir cómodo en Melbourne”, explicó el serbio tras conseguir su décima conquista en Melbourne Park, durante la entrega de trofeos.

Djokovic, el tenista que más semanas ha permanecido en el número uno del mundo – 373 – recupera el dominio del tenis mundial que dejó hace medio año, el pasado 6 de junio del 2022, un año atípico para él, sin posibilidad de disputar ni de defender su puntuación en numerosos eventos.

El año pasado se perdió seis de los torneos más importantes por su negativa a vacunarse, no sumó los 2000 puntos de Wimbledon por la no participación de rusos y bielorrusos. Lleva 36 victorias en los últimos 37 partidos, desde que perdió con Nadal en Roland Garros.